احتفاء بميلاد القائد عبد الله اوجلان حفل فني في تل براك

بدء الحفل بالوقوف دقيقة صمت اجلالا لأرواح الشهداء، تلاها كلمة عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل براك وعد عليوي التي عاهدت فيها القائد عبد الله أوجلان بالسير على نهجه وفلسفته حتى تحقيق النصر، وأضافت: "حرية القائد هي حريتنا وفي كل الظروف سنصعد النضال حتى تحقيق النصرط.

وتابعت وعد عليوي": بهذه المناسبة ندين ونستنكر وبشدة العزلة المفروضة على القائد من قبل السلطات التركية، كما ونحيي مقاومة جميع الرفاق المضربين عن الطعام في السجون التركية".

وتخلل الحفل تقديم عروض فنية راقصة قدمتها فرقة الشهيدة ديلان وفقرات غنائية قدمها الفنان طلب الناصر وقصيدة للشاعر هايل الهلوش.

وانتهى الحفل بالرقصات الشعبية العربية والكردية.

(ع/ع/ك )

ANHA