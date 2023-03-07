احتفاء بـ 8 آذار.. سلسلة فعاليات

يوافق يوم غد الأربعاء (8 آذار)، الذكرى 166 لليوم العالمي للمرأة، وبهذه المناسبة كانت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، قد أطلقت في 28 شباط المنصرم، سلسلة فعاليات تحت شعار "المرأة الحياة الحرية، نحو ثورة المرأة".

قامشلو

ففي قاعة وقف المرأة الحرة في سوريا الواقعة بمدينة قامشلو، عرضت العشرات من النساء أعمالهن اليدوية؛ قطع من الزي الكردي والصوف، والأساور اليدوية، والمناديل المزخرفة، ومنتجات الديكور المنزلي وحقائب يدوية.

وشارك في المعرض الذي نظم بمناسبة 8 آذار، العشرات من النساء الكرديات والعربيات اللواتي يعملن على الأشغال اليدوية والصوف وخياطة الزي الكردي الفلكلوري.

ويهدف المعرض إلى دعم مهارات المرأة، وإظهار دورها المرأة البارز في حماية التراث الثقافي الخاص بكل مكون.

ومن المقرر أن يستمر المعرض ليوم واحد فقط.

جل آغا

زرع مجلس ناحية جل آغا 100 غرسة لأشجار (السرو والصنوبر والفاكهة) وذلك في محمية آزادي الواقعة شرقي الناحية.

وقبيل البدء بالزراعة، باركت الرئيسة المشتركة لمديرية الزراعة بناحية جل آغا، حنان شمو، حلول 8 آذار على جميع المناضلات وعلى القائد عبد الله أوجلان الذي وضع اللبنة الأولى لنضال المرأة الحرة، ومهد طريق الحرية لها في كردستان.

وتابعت: "نظمنا الفعالية لتكريم جهود ونضال المرأة"، مؤكدة أن ثورة المرأة تحت شعار "Jin, Jiyan, Azadî (المرأة، الحياة، الحرية)، سوف تنتصر حتماً بجهود جميع النساء حول العالم.

بمشاركة العشرات من أعضاء وعضوات مجلس الناحية، وبترديد شعار "Jin, Jiyan, Azadî " زرعت 100 غرسة في المحمية.

كوباني

نظم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD)) في إقليم الفرات، بمكتبه ندوة عن تاريخ 8 آذار وانعكاسه على نضالات المرأة.

وحضر الندوة أعضاء وعضوات الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية في الإقليم.

بدأت الندوة التي أديرت من قبل الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإقليم، هيلين حاجم، والإدارية في منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، بيمان علوش، بالوقوف دقيقة صمت؛ استذكاراً لأرواح الشهداء.

وتناولت قضية تحرير المرأة وانعكاس نتائجها على المجتمع؛ كونها النواة الرئيسة لتحرير المجتمعات، وكذلك سعيها لكسر قيود العبودية ومحاولتها القضاء على جذور الرأسمالية.

كما ألقت الضوء على شكل التحرر من الذهنية السلطوية التي أحكمت سيطرتها على المرأة وأقصتها من ميادين الحياة، دون الرجوع إلى الجذور التاريخية للمرأة.

وفي ختام الندوة، شدد الحضور على ضرورة تحرر المرأة، وكذلك المضي على نهج وفلسفة القائد عبد الله أوجلان؛ بقولهم "لأن فكره وفلسفته هما درب الحقيقة لكل ساع للتحرر، وخاصة للمرأة الطامحة لنيل الحرية".

عين عيسى

ونظم مؤتمر ستار بمقاطعة كري سبي، مسيرة شارك فيها المئات من أهالي الناحية عين عيسى.

انطلقت المسيرة من أمام الجامع الكبير وصولاً لدوار الشهيد جودي وسط الناحية، وسط حمل المشاركين يافطات كتب عليها الشعار الرئيس لفعاليات 8 آذار "المرأة الحياة الحرية، نحو ثورة المرأة"، إلى جانب حملهم لصور شهيدات مجزرة حلنج "زهرة بركل، هبون ملا خليل، الأم أمينة ويسي" وصور القائد عبد الله أوجلان، وهم يرددون هتافات تحيي ثورة المرأة "عاشت ثورة المرأة الحرة، عاشت المرأة حرة"، وتنادي بالحرية الجسدية للقائد أوجلان "لا حياة بدون القائد".

ولدى وصولهم، وقفوا دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار بإقليم الفرات، لجين سالم كلمة باركت فيها كافة نساء العالم بمناسبة 8 آذار.

وأكدت على أن النساء في شمال وشرق سوريا تمكنَّ من كسر القيود التي حالت دون أخذهن لدورهن الحقيقي، وخضن نضالاً كبيراً بعد اندلاع ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا؛ لتحرير بنات جنسهن من الظلم والعبودية.

وأشارت إلى الممارسات والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بحق النساء في المناطق المحتلة من خطف واعتقال واغتصاب وغيرها من الانتهاكات، وسط صمت القوى الدولية تجاه هذه الجرائم.

وحثت النساء في المناطق المحتلة على الثورة بوجه دولة الاحتلال التركي التي شوهت صورة المرأة الحرة وأرجعتها لعقود من الزمن حبيسة البيت، وأعادت تسليط الذهنية الذكورية عليها.

ودعت في ختام كلمتها للاقتداء بدرب الشهيدات اللواتي ضحين بأرواحهن في سبيل قضية تحرير المرأة.

حيث انتهت المسيرة بترديد هتافات من قبيل "عاشت المرأة حرة"

(كروب/ي م)

ANHA