احتدام التنافس.. بايدن يتقدم بـ 3ولايات وترامب يتهم الديمقراطيين بسرقة الانتخابات

وفي وقت يترقب الأميركيون إعلان اسم سيد البيت الأبيض الجديد لأربع سنوات مقبلة، تستمر عمليات الفرز في 7 ولايات هي بنسلفانيا وميشيغن وويسكونسن وكارولاينا الشمالية وجورجيا ونيفادا وألاسكا.

ووسط تنافس شديد بين الرئيس الجمهوري دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن يتقدم الأخير في 3 ولايات ستحسم الرئاسة وهي ميشيغن وويسكونسن وبنسلفانيا.

وقالت جين أومالي ديلون مديرة حملة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن اليوم إنه ماض على طريق الفوز بالانتخابات مع توقع الحملة فوزه في ولايات ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا الحاسمة.

كما أضافت أن المرشح الديمقراطي سيحصل على أكثر من 270 من أصوات المجمع الانتخابي في وقت لاحق اليوم. وأبلغت الصحفيين بأنها تعتقد أن بايدن فاز بالفعل في ويسكونسن ومن المتوقع فوزه أيضا في نيفادا.

ولم يتأخر رد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، على تصريحات منافسه الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن. فقد اتهم المرشح الجمهوري، الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات، مضيفاً أنه "لن يسمح لهم بذلك".

كما اعتبر في تغريدة على حسابه على تويتر، أنه لا يمكن التصويت بعد إغلاق مراكز الاقتراع، واعداً بتحقيق فوز كبير.

(ي ح)