أحرقن أغطية الرأس ...اتحاد المرأة الأرمنية يدين جرائم قتل النساء ويدعوهن لرفع وتيرة النضال

أدلى اتحاد المرأة الأرمنية، اليوم، في حديقة القائد بحي الناصرة في الحسكة، ببيان استنكاراً " للجريمة اللاأخلاقية" التي ارتكبها الجنود الأذربيجان بحق الجندية الأرمينية التي مثلوا بجثتها بعد قتلها "أنوش أبيتيان" والشابة" جينا أميني" التي قتلت على يد قوات الأمن الإيراني في طهران.

وشارك في قراءة البيان الرئاسة المشتركة لاتحاد المرأة الأرمنية أناهيد قصبيان وأربي كسبريان وعضوات اتحاد المرأة الأرمنية، وقرئ من قبل أربي كسبريان.

أدان البيان في مستهله الجريمتين اللتين ارتكبتا بحقهما "ندين ونستنكر الجرائم البشعة التي ارتكبت بحق الشابتين، الشهيدة "أنوش أبيتيان" الجندية الأرمينية التي استشهدت خلال العدوان الأذربيجاني، في الأيام الماضية في شرق أرمينيا وهي تحارب على الخطوط الأمامية، حيث تعرضت جثة أنوش للتنكيل والتقطيع وفقع عينيها وتقطيع أقدامها، والجريمة ارتكبت من قبل مسؤولين في الجيش الأذربيجاني، وندين أيضاً الجريمة التي ارتكبت بحق الفتاة الكردية "جينا أميني" في إيران التي قبض عليها وهي بين عائلتها، حيث تلقت جينا الضرب المبرح وفقدت حياتها خلال التعذيب الوحشي الذي تعرضت له في السجن".

وأشار البيان إلى "أن جريمة التمثيل بجثة النساء هي ليست الأولى، فالتمثيل بجثامين ضحايا الحرب هو أسلوب دموي وتاريخ متعدد على مستوى الدول".

الممارسات اللاأخلاقية هي نتاج ذهنية الإنكار والإقصاء

وأوضح البيان "أن نهج التعذيب والقمع الذي ينتهجه النظام الإيراني، وما ارتكبته الدولة العثمانية بحق نساء الأرمن وإبادة المرأة الأرمنية وما ارتكبه تنظيم داعش بحق النساء الإيزيديات والآشوريات والكرديات كـ" هفرين خلف" كل هذه الممارسات اللاأخلاقية نتاج ذهنية الإنكار والإقصاء التي لا تعترف بالآخر، والتي تقيد الحقوق والحريات".

وأكد البيان بالقول "تعد كل هذه انتهاكات صادمة لكل المواثيق والأعراف الدولية وانطلاق قضية المرأة قضية جوهرية المجتمعات".

على النساء رفع وتيرة النضال في وجه الاستبداد

ووجهت نساء اتحاد المرأة الأرمنية في نهاية البيان النداء، ودعون جميع النساء للوحدة و رفع وتيرة النضال "إننا كاتحاد المرأة الأرمنية ندين ونستنكر هذه الجرائم ونتوجه بالنداء لمنظمات حقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة، والمنظمات النسوية، لتوثيق هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، وندعو جميع نساء العالم لرفع وتيرة نضالهن في وجه الظلم والاستبداد".

وبعد الانتهاء من قراءة البيان، أشعلت المشاركات النيران في أغطية الرأس، تعبيراً واحتجاجاً على جرائم القتل التي تتعرض لها النساء.

( س س /سـ)

ANHA