أهمية دور المرأة في المجال السياسي محور نقاش ندوة في منبج

أقيمت الندوة في قاعة مركز الثقافة والفن في الجهة الغربية من المدينة.

وبدأت الندوة بدقيقة الصمت، ثم شرحت الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في منبج، ابتسام عبد القادر، دور المرأة في السياسة.

وقالت: اليوم تلعب المرأة دوراً كبيراً في المجال السياسي بعدما كانت بعيدة عنه، ولديها فرص لتكون في أماكن صنع القرار الممكن في إيجاد حلول للأزمة، لأن وجود المرأة في الميادين السياسية والثقافية والاقتصادية مهم لتطورها.

وأضافت: إن النزاعات الفكرية والسلطوية والحروب في الشرق الأوسط بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص أثرت سلباً على المجتمع والمرأة.

وعن دور المرأة في المجتمع، تحدثت عضوة مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في منبج، نقشية خليل، قائلة "أهمية دور المرأة في المجتمع ينطلق من أهميتها في المجال السياسي ودورها المتكامل، فكل امرأة مُهجّرة أو في المخيمات نتيجة السياسات الممارسة عليها".

وتابعت: عندما نتحدث عن المرأة والسياسة فهي تُستبعد عن هذا الميدان نتيجة ذهنية المجتمع التي تستضعفها، ولتصحيح هذه القضايا والأخطاء نحتاج إلى توعية وتنظيم المرأة وإلى تكاتف وتعاون النساء مع بعضهن البعض.

وفي نهاية الندوة، فُتح باب النقاش والاستفسارات من قبل الحضور حول تطور المرأة ودورها الفعّال في حل الأزمة السورية.

(ا ق/س و)

ANHA