أحمد شيخو: من يطلب إلغاء التعليم باللغة الكردية ينفّذ أوامر عدو الكرد

وجاء تصريح شيخو تعليقا على ما يتداوله الوسط الكردي من تقديم المجلس الوطني الكردي مطلبا في مباحثات الوحدة الوطنية الكردية لإلغاء التعليم بالمنهاج الكردي القائم في روج آفا.

وقال الرئيس المشترك لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات "الشروط التي طرحت خلال مباحات الوحدة الوطنية الكردية تخدم العدو وهي ذاتها المساعي التي يسعى عدو الشعب الكردي إلى تحقيقها".

"من يطلب إلغاء اللغة ينفذ مطالب العدو"

ونوّه شيخو إلى أن "أولئك الذين يهربون من المسؤولية التاريخية بوضع شروط تضرب الوحدة الوطنية وتؤسس لبناء أهداف العدو عليهم العدول عن هذه السياسة والابتعاد عن المصالح الشخصية والحزبية".

وأضاف "نحن الآن في القرن الـ21، لا يزال مصير الشعب الكردي مجهولاً رغم حصوله على هذه المكتسبات، ومن يريد أن يرى نفسه كردياً عليه الآن أن يسعى للحفاظ على هذه المكتسبات وإلا فمصيرنا كلنا مرتبط ببعضنا".

ورأى أحمد شيخو إن "الأحزاب أو الحزب ليس هدفاً بل وسيلة لإنجاز هدفٍ ما، ولكن إذا جاء الوقت الذي يكون فيه الحزب هو الهدف بعينه, هنا تكمن المشكلة الحقيقية لذلك يجب وضع المصالح الحزبية جانباً والاقتراب من المصالحة الكردية الكردية".

وفي تعليقه على مطالب إلغاء التعلّم بالمنهاج الكردي القائم في روج آفا، قال شيخو "اللغة التي كنا نأمل في يوم من الأيام أن نقرأ بها بل كنا نسجن عندما نتحدث بها اليوم تدرّس في المدارس وهي حلم كل مواطن كردي يرى في ذاته القيم الكردية الخالصة، دعونا لا نخدع بعضنا، من يطلب إلغاء هذه اللغة هو في الواقع ينفذ مأمورية كان قد أمره بها من قبل عدو هذا الشعب".

"يجب العدول عن الخطأ"

كما تطرق أحمد شيخو للحديث عن مطالب إلغاء واجب الدفاع الذاتي في المنطقة، وقال "هذه مطالب من غير المعقول القبول بها، غير ممكن أن تطلب إلغاء قوة عسكرية وأن تأتي بقوة ثانية، هذه ليست مطالب المصالحة أو مطالب توافقية بل هي لخلق المزيد من الشرخ في الصف الكردي، علينا عدم مجاملة بعضنا البعض هنا، هذه المطالب لا يمكن للشعب أن يقبل بها".

وأشار شيخو إلى أن الأوضاع على الساحة الدولية مواتية للشعب الكردي ليحصل على حقوقه المسلوبة، وتابع قائلا "لما لا نسعى إلى تحقيق أجندات شعبنا بدلاً من السعي إلى خدمة الأعداء، لماذا لا ننتهز هذه الفرصة التاريخية ونحقق آمال شعبنا, لذلك يجب ألا ينخدع شعبنا بالشعارات الرنانة التي تقول "نريد كردستان مستقلة"، الآن نرى من يريد الاستقلال ومن يريد خدمة عدو الشعب الكردي، لذلك يجب أن نقولها صراحة؛ الوضع السياسي ليس كما سلف في التاريخ الكردي يجب علينا أن نتقبل بعضنا قبل كل شيء والفرصة الآن متاحة أمامنا".

وختم حديثه قائلا "كل شيء بات واضحاً الآن لذلك عليهم الخروج من المؤامرات القذرة والعدول عن الخطأ, الآن أبوابنا مفتوحة للحوار وإن احتاج الأمر فإننا مستعدون لإبداء المرونة خدمة للشعب الكردي والقضية الكردية وعلى هذا الأساس يجب أن تكون المباحثات الكردية- الكردية".

)س ع/ج)

ANHA