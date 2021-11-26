أحمد شيخو يرفض تصريحات مسرور البرزاني ويؤكد أن PKK استرد إرادة الكرد المسلوبة

قبل بضعة أيام، زعم رئيس حكومة جنوب كردستان مسرور البرزاني، أن دولة الاحتلال التركي ليس لديها أي مشاكل مع الشعب الكردي، إنما مشكلتها مع حزب العمال الكردستاني ((PKK، وطالب الكرد في روج آفا بقطع علاقاتهم مع الحزب، لأنها تزعج دولة الاحتلال التركي.

وتعليقاً على ذلك، قال عضو الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، أحمد شيخو: "لو نظرنا إلى تاريخ الدولة التركية لاتضحت لنا مخططاتها ومحاولاتها لاحتلال أكبر عدد من المناطق، معتبرة نفسها الوحيدة الموجودة على هذه الأرض، حتى باتت لها شعارات تقول "دولة واحدة ولغة واحدة وعلم واحد"، ولكن للأسف الشديد هناك بعض الجهات، التي تدّعي أنها كردية، تحاول حماية مصالحها مع تركيا على حساب الشعب الكردي وقيمه من خلال إطلاق بعض التصريحات".

وأضاف شيخو: "موقف ومخططات تركيا واضحة جداً، وتقول لو أن الشعب الكردي نصبَ خيمة على المريخ فسوف أذهب لهدمها، وهناك عداوة تاريخية بين الشعب الكردي والدولة التركية؛ لأن الشعب الكردي لم يقبل أن تُحتل أرضه، كما أنه قام بالكثير من الثورات في وجه الدولة التركية، مثل ثورة الشيخ سعيد والسيد رضا، ولكن الدولة التركية قمعت تلك الثورات وارتكبت مجازر بحق الشعب الكردي والأرمني، وحينها لم يكن حزب العمال الكردستاني (PKK) موجوداً".

'الدولة التركية كانت من أوائل المعارضين لاستفتاء باشور كردستان'

وتابع شيخو "عندما يصرح أحد المتعاونين مع الدولة التركية ويدّعي أن سبب هجمات الدولة التركية هو حزب العمال الكردستاني (PKK)، ألا يعلم أنه عندما حصل استفتاء في باشور كردستان كانت الدولة التركية من أوائل المعارضين لهذا الاستفتاء، وكانت جاهزة للتدخّل العسكري إذا لَزمَ الأمر. لذا فإن مثل هذه التصريحات لا يمكن تقبّلها والانخداع بها".

وأشار شيخو إلى أنه "من المؤسف ربط تجاوزات الدولة التركية واحتلالها لمناطق في باشور بوجود حزب العمال الكردستاني، الذي فتح عيون الشعب الكردي على الحياة مرة أخرى، واسترجع إرادته التي سلبها العدو منه، منذ مئات السنين، والمطالبة بحقه المشروع، لذا من الطبيعي أن تحارب تركيا PKK وتدّعي أنه سبب المشاكل في المنطقة".

PKK' أفشل المخططات التركية في روج آفا'

وقال عضو الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، أحمد شيخو، في ختام حديثه إن " الإدارة الذاتية تُدار من قبل أبناء المنطقة، ولكن في مرحلة من المراحل وعندما أرادوا فرض اللون الأسود على سماء روج آفا، من خلال إرسال مرتزقة داعش إلى مدينة كوباني، تدخّل مقاتلو حزب العمال الكردستاني، وأبدوا مقاومة كبيرة، واستشهد المئات منهم لإفشال مخططات الدولة التركية في روج آفا وفي شنكال أيضاً، ثم بعدها خرج PKK من روج آفا".

(ج ع/ف)

ANHA