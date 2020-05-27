أحمد داوود أوغلو يتوقع انهيار حزب أردوغان قريباً

وقال رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد داوود أوغلو، خلال مقابلة متلفزه على قناة "خلق TV": "إن عدد الأشخاص الذين يشعرون بالرضا حيال مسار ذلك الحزب، الذي يترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قليلون للغاية".

وشدد القيادي المنشق عن الحزب الحاكم أحمد داوود أوغلو على أنه "لن يكون هناك شيء في تركيا اسمه حزب العدالة والتنمية في المستقبل".

ولفت أوغلو إلى انتهاكات حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان للديمقراطية مضيفًا" تركيا أصبحت تعاني مؤخراً من مشاكل في الحريات والعدالة".

وعن ممارسات الحزب الحاكم مؤخراً, أردف قائلاً: "خرجت العصابات من السجون وبقي الصحفيون بالداخل، وزادت نسبة الفقر".

ووصف أوغلو نظام الحكم بزعامة أردوغان بالاستبدادي مضيفاً: "أرى أن الانحياز للاستبداد تمكن من السيطرة على أشخاص كانوا عاديين من قبل، ولا شك أن الاستبداد مرض عالمي، لا أعتقد أن هذا الهيكل الاستبدادي الموجود في تركيا سيبقى".

وأشار داود أوغلو إلى أنه "لم أشعر بحرية أكثر مثل اليوم الذي قررت فيه ترك منصبي كرئيس للوزراء"، مؤكدًا أن السلطة الحاكمة حينها أرادت أن تجعل منه دُمية في ذلك الوقت الذي سبق استقالته".

وأشار أوغلو إلى هشاشة النظام الرئاسي في تركيا بالقول "لم يعد هناك يقين في تركيا في لقائي الأخير مع أردوغان، لم يكن الأشخاص داخل مجلس الحزب يثقون ببعضهم البعض".

كما انتقد داود أوغلو الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها تركيا، موضحاً في هذا الصدد أنه "عندما كنت رئيساً للوزراء كان معدل التضخم 7% فقط أما الآن فأصبح رقماً مكوناً من خانتين".

(ر ح)