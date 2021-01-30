أحمد الشطي: مستعدون لمواجهة أي اعتداء على أراضينا

تستمر ردود الفعل الشعبية الرافضة لتهديدات الدولة التركية بشن هجوم جديد على مناطق ديرك، وبدوره بيّن أحد وجهاء عشيرة الشمر أحمد الشطّي إلى أن أردوغان يحاول إعادة تاريخ العثماني ونقل أزمات بلادة إلى الخارج.

أحمد الشطي نوه إلى: "أن جميع مكونات شمال وشرق سوريا تدعم بعضها البعض وهم يد واحدة ضد أي تهديد يهدد على مناطقها، فهذه المكونات استطاعت تأسيس إدارة الذاتية ومشاركة جميع الأطياف، واختلطت دماء أبنائها في سبيل تحرير ووحدة تراب الوطن.

وأضاف الشطي أن أردوغان يحاول إعادة تاريخ العثمانية إلى المنطقة، ونقل أزمته الداخلية إلى الخارج، فادعاءات أردوغان باحتلال مناطقنا بحجج واهية كاذبة، والجميع يدرك ذلك، فهو يريد السيطرة على العالم بأكمله، وليس فقط شمال وشرق سوريا، لذلك نرى تدخلاته في شؤون ليبيا واليمن وقره باغ"

كما وبيّن الشيخ أحمد الشطي أحد وجهاء الشمر أن الدولة التركية تدرك أهمية تجربة شمال وشرق سوريا فهي تجربة فريدة وباستطاعتها إيجاد حل لكامل سوريا، لذلك تسعى في هجماتها باستهداف هذه الإدارة التي وحّدت جميع مكونات الشعب".

وطالب الشطّي كافة وجهاء العشائر العربية وجميع المكونات في شمال وشرق سوريا بتوحيد صفوفها لردع هجمات وتهديدات الدولة التركية، مؤكدًا أن تكاتف جميع المكونات مع بعضها البعض هو الحل الأفضل والوحيد لإنهاء الاحتلال التركي والحفاظ على مكتسبات الشعب السوري".

(م ح)

ANHA