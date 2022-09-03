أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.. مرتزقة الاحتلال يختطفون 4 مواطنين من عفرين المحتلة

اختطف مرتزقة الاحتلال التركي 4 مواطنين أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة من مناطق متفرقة في عفرين المحتلة ضمن سلسلة عمليات الاختطاف التي تطال أهالي المنطقة.
خبر 2022-09-03T09:59:00 الشهباء

أفاد مصدر خاص من ناحية راجو بأن مرتزقة "فيلق الشام" التابعين لجيش الاحتلال التركي، اختطفوا المواطن مسعود عمر هيرو (40 عاماً)، من ذوي الاحتياجات الخاصة من أهالي قرية قره بابا التابعة لناحية راجو في عفرين المحتلة.

في سياق متصل، قالت مصادر من ناحية شيراوا في عفرين المحتلة، إن ما تسمى محكمة الاحتلال التركي حكمت على مواطن بالسجن مدة عام ونصف العام، بذريعة أداء خدمة الدفاع الذاتي قبل احتلال المقاطعة، وهو إبراهيم عبدو بريمو (26 عاماً) من أهالي قرية إيسكا التابعة لناحية شيراوا، كما اختطف مرتزقة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) المواطن أحمد أحمد عبدو من أهالي قرية كباشين في الناحية ذاتها.

وقالت مصادر من ناحية جندريسه إن مرتزقة "الشرطة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال التركي اختطفوا المواطن عادل محمد كنجو (34 عاماً) من أهالي ناحية جندريسه على الطريق الواصل بين ناحيتي جندريسه وشيه، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

(ج س/ف)

ANHA


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