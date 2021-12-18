أحدهم استشهد في اشتباك مع داعش.. YPG تكشف سجل اثنين من مقاتليها

وأصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب (YPG)، بياناً إلى الرأي، وصلتنا نسخة عنه، كشف فيه عن سجل اثنين من مقاتليها.

وجاء في مستهل نص البيان: "تستمر ثورة روج آفايي كردستان وشمال وشرق سوريا، اليوم، بمقاومتها التاريخية المنقطعة النظير ضد جميع أشكال التخلف والاحتلال. قيمنا الأساسية التي جعلت هذه الثورة تتقدم وتصل إلى هذا المستوى هم شهداؤنا، لذا نستذكر مرة أخرى في شخص الشهيدين روج وشرفان جميع شهدائنا الأبطال بإجلال".

وأضاف: "يستمر كفاحنا اليوم ضد الاحتلال التركي ومرتزقة داعش. ويلتف شعبنا اليوم حول هذا الكفاح أكثر من أي وقت مضى، ويتبنى شهداءه".

وزاد البيان قائلاً "ارتقى رفيق دربنا روج الذي أدى دوراً فاعلاً في الحملة التي سُيّرت ضد داعش في دير الزور، إلى مرتبة الشهادة أثناء الاشتباكات المندلعة، أما رفيق دربنا شرفان فارتقى إلى مرتبة الشهادة في الحسكة أثناء التدريبات".

سجل الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: روج شنكال

الاسم الحقيقي: سيف إيبو

اسم الأم: فهيمة

اسم الأب: محمد خلف

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور- الدشيشة- 19 كانون الأول 2021.

الاسم الحركي: شرفان شدادي

الاسم الحقيقي: أفرام قاسم سفمي

اسم الأم: تيادورا

اسم الأب: قاسم

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 9 كانون الأول 2021

واختتم المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب بيانه بالقول: "نستذكر في شخص الشهيدين روج وشرفان؛ جميع شهداء الثورة بإجلال، ونتقدم بالعزاء لذوي شهيدينا وشعبنا".

(س ر)

ANHA