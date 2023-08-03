أهداف مختلفة لمنضمات إلى دورة اسعافات أولية

افتتحت لجنة الصحة التابعة لمؤتمر ستار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، الإثنين (31 تموز)، دورة للتمريض والإسعافات الأولية.

وتتلقى 25 امرأة وشابة في هذه الدورة المقررة أن تنتهي في 15 آب الجاري، تدريباً على كيفية إجراء إسعافات أولية للحروق والكسور والنزيف وحالات الاختناق، بالإضافة إلى تلقيهن دروساً في الطب البديل (التداوي بالأعشاب).

توضح روليان حمود البالغة من العمر (16 عاماً)، وإحدى المنضمات إلى الدورة، أن هدفها من الانضمام يكمن في كيفية التصرف في حال حدوث أي "مشكلة صحية في المنزل، وحتى في المحيط حولي".

وتشير إلى رغبتها الشديدة في التوسع بالمجال الطبي، وتعبّر بالقول: "أردت أن تزداد خبرتي في هذا المجال في حال تخصصت بأحد الأقسام الطبية في المستقبل".

أما مزكين علي، فتؤكد بدورها، على أهمية دورة الإسعافات الأولية، بالنسبة لها خاصةً في ظل ما تشهده سوريا من حرب وهجمات، بقولها: "نحن لا نزال في حالة حرب، ومن الممكن أن نتعرّض في أي وقت لتدخل طبي سريع، إما إثر هجوم أو استهداف".

وعن الغاية من الدورات التدريبية، أشارت الإدارية في لجنة الصحة، نسرين محمد، إلى أن اللجنة تسعى بذلك إلى خلق مجتمع صحي وسليم، وجاهز لمواجهة أي ظروف أو حلات قد تكون ناجمة عن كوارث طبيعية أو أمراض، وحتى في حالات الحرب.

وأضافت: "نريد أن يكون في جعبة أفراد مجتمعنا معلومات كافية حول كيفية حماية نفسه صحياً وجسدياً ونفسياً".

لافتة الانتباه إلى استمرار لجنة الصحة في افتتاح مثل هذه الدورات كل شهر أو شهرين، نظراً لما تعود على المجتمع بالفائدة.

(ي م)

ANHA