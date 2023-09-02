أحد وجهاء عشيرة شمر: نؤكد على موقفنا الداعم لعملية تعزيز الأمن

رفض وجيه عشيرة شمر عطية العامودي الشمري، خلال تصريح لوكالتنا، مساعي بث الفتنة في دير الزور، وأكد على موقفهم الداعم لعملية "تعزيز الأمن" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية في 27 آب المنصرم، ضد خلايا داعش والمتورطين في جرائم مختلفة، وتجار ومروجي المخدرات والمخربين.

ونوّه عطية العامودي الشمري: "أيدٍ خارجية تسعى لزرع الفتن بين القبائل والعشائر وقوات سوريا الديمقراطية في دير الزور بالتحديد، لخلق حالة من الهلع والخوف بين مواطني شمال وشرق سوريا"، وأكد: "محال تفتيت اللحمة الوطنية التي تشكّلت تحت مظلة مشروع الأمة الديمقراطية".

وأكد عطية العامودي الشمري أن جميع أبناء عشيرة شمر يدعمون ويقفون جنباً إلى جنب مع قوات سوريا الديمقراطية أمام المخططات التي تستهدف أمن واستقرار شمال وشرق سوريا.

ودعا الشمري: "جميع العشائر العربية لتوخّي الحذر وعدم الانجرار وراء ما تروّجه دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها والنظام البعثي لزعزعة الأمن".

(آ)

ANHA