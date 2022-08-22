أحد شيوخ قبيلة بني سعيد العربية: سندافع عن أرضنا وسنقف صفاً واحداً وراء قسد- تم التحديث

جاء حديث الشيخ فهد شلاش لوكالتنا، تعليقاً على تصعيد دولة الاحتلال التركي وتيرة هجماتها على شمال وشرق سوريا والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين على مرأى ومسمع العالم.

قال الشيخ فهد شلاش، وهو أحد أبرز شيوخ العشائر في منبج وشمال وشرق سوريا، "نحن شيوخ العشائر نستنكر وندين بشدة هجمات الاحتلال التركي المستمرة على شمال وشرق سوريا والتي تصاعدت في الفترة الأخيرة".

وأكد على موقفهم الداعم لقوات سوريا الديمقراطية المدافعة عن المنطقة، "نحن شيوخ ووجهاء العشائر نقف صفاً واحداً خلف قواتنا قوات سوريا الديمقراطية بكل معنى الكلمة، وبما تملك أيدينا".

وأضاف: "العشائر ستشارك في هذه الحرب ضد الاحتلال التركي إذا استمر في هجماته على شمال وشرق سوريا".

عن أهداف التصعيد التركي الأخير، قال الشيخ فهد شلاش: "هذه الهجمات نحن نسميها الحرب الخاصة، هي دليل على إفلاس النظام التركي بكل الأوراق التي يملكها في يده، واليوم نرى أن النظام التركي باع الثورة ويتابع مع النظام السوري لإيجاد حل ومصالحات".

وتابع قائلاً: "النظام التركي مقبل على انتخابات وسيعمل أي شيء لكسب الانتخابات، لكن ورقة هذا النظام أصبحت مكشوفة لكل العالم".

في ختام حديثه، قال الشيخ فهد شلاش، "رسالتنا إلى شعبنا ليس فقط في منبج، وإنما في شمال وشرق سوريا أننا سندافع عن أرضنا ولن نتركها، وسنقف صفاً واحداً وراء قواتنا قوات سوريا الديمقراطية وإدارتنا الإدارة الذاتية بكل ما نملك".

(د)

ANHA