أحد مخلفات الحرب السورية الدائرة.. مأساة أسرة الأم زهراء

خلفت الحرب السورية آثارًا مؤلمة للكثيرين، منهم من فقدوا أبنائهم في الحرب، بين شهيد ومختطف ومفقود ومنهم من هُجّروا من مناطقهم، ومنهم من دمرت منازلهم ولم يبق لديهم منزل يأويهم.

أسرة الأم زهراء مسلم هي نموذج مصغر لقصة الآلاف من السوريين الذين شتتتهم الحرب، تسكن هذه الأسرة المؤلفة من 8 فتيات وشابين والأم زهراء وزوجها في غرفة واحدة صغيرة لا تسع الأسرة الكبيرة.

وبسبب الوضع المعيشي المتدني للأسرة وعدم قدرتها على بناء منزل من البلوك والإسمنت، فهذا يحتاج إلى مبلغ مالي يفوق قدرتها، قررت فتياتها بناء منزل من الطوب الطيني وبمساعدة الأب المريض المصاب بشلل نصفي لهم وإرشادهم قامت الفتيات ببناء منزل لهن.

تعاني معظم الأسر السورية من وضع معيشي مأساوي، وخاصة المهجرون من مناطقهم، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل خيالي في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وانهيار الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد فرض الإدارة الأمريكية جملة من العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية على العديد من المؤسسات والشخصيات في الحكومة السورية.

نزحت أسرة الأم زهراء 3 مرات من منطقة إلى أخرى بسبب الحرب، بداية رحلة النزوح كانت من الرقة عندما احتلها داعش واضطر الكرد إلى الهروب منها خوفًا من الإبادة.

واستقرت الأسرة في قطعة أرض امتلكوها غرب عين عيسى، لكن لفترة قصيرة، إذ اضطروا إلى استبدال أرضهم مع أسرة من المكون العربي في قرية بير حبش التابعة لمدينة كري سبي/تل أبيض بسبب هجمات "الجيش الحر".

وبنت الأسرة منزلًا في تلك القرية حتى جاءت تركيا ومرتزقتها واحتلت المنطقة، وهجّرت معظم سكانها الأصليين منها، لتضطر الأم زهراء إلى اللجوء إلى قرية هولاقي شرق مدينة كوباني على بعد 20 كيلومترًا.

الأم زهراء فقدت ابنها في معارك صد الاحتلال التركي بتل أبيض، تقول لوكالة أنباء هاوار "بعد استشهاد ابني في معركة كري سبي سكننا هنا في بيتٍ لأقاربنا، ولكنهم أجبرونا على الخروج منه، ولم نعلم إلى أين نذهب، فأتينا إلى بيت زوجي القديم، حيث كان قد بنى غرفة هنا منذ زمن".

وتضيف "والآن نسكن جميعنا في غرفة واحدة صغيرة للغاية لا تسعنا، لذلك لدى مجيئنا إلى هنا نصبنا خيمة لتكون مطبخًا لنا لعدم وجود غرف إضافية".

وتقول الأم زهراء مسلم "بسبب ضيق الغرفة الصغيرة قررنا بناء منزل، ولكن وبسبب وضعنا المعيشي المتدني وقلة الإمكانات لم نستطع شراء بلوك البناء أو الاسمنت، فأقدمت بناتي على بناء منزل من الطوب الطيني مؤلف من غرفتين ومطبخ وأنهين بناءه، ولكننا الآن نحتاج إلى بناء سقف المنزل، وليست لدينا إمكانات لذلك".

والطوب الطيني مادة بناء طبيعية تستعمل في التشييد عوضًا عن قوالب "البلوك" وتصنع من الطين مع إضافة نسبة قليلة من التبن (القش المكسر والناعم) ويقطع الطوب بعد جلبه ليجفف تحت أشعة الشمس ويصبح جاهزًا للبناء.

وتتابع الأم زهراء حديثها بالقول: "لا يوجد طريق للمنزل ولا كهرباء، رفعنا طلبات عدة مرات من أجل الكهرباء فقالوا لنا بأن نشتري برجًا لمحول الكهرباء، ولكن وضعنا صعب للغاية، لا نستطيع شراء البرج، لذا طلبنا من أهالي القرية التعاون معنا، لكن البعض منهم لم يوافق على الدفع، فطلبنا من بعض الجيران سلكًا واحدًا من أجل الإنارة فقط، ولكنهم رفضوا أيضًا".

وتشير الأم زهراء إلى أن "الدولة التركية قامت بتهجيرنا وتشريدنا وقتلت أطفالنا وشبابنا، والآن لا نستطيع العودة إلى منازلنا بسبب هجماتها المستمرة على قريتنا في كري سبي، فهي عدوة لنا وتريد إبادتنا".

هذا ولا زالت دولة الاحتلال التركي تستمر بهجماتها على قرى كري سبي منذ إعلانها في 9 من تشرين الأول العام الفائت عن شن هجوم على منطقتي كري سبي/تل أبيض وسري كانية/رأس العين واحتلال المنطقتين، بعد أن تسببت باستشهاد العشرات من المدنيين من النساء والأطفال وتهجير الأهالي من مناطقهم نحو المناطق المجاورة.

وأكدت الأم زهراء في ختام حديثها أنهم لم يتلقوا أي مساعدات إنسانية من أي جهة، وقالت "لم نتلق أي مساعدات من أحد حتى أنه لم يزرنا أحد ولم يلتفتوا لنا ولوضعنا الصعب".

(كروب/ج)

ANHA