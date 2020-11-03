أحد أساليبها الجديدة في ترهيب الأهالي.. تركيّا تطلق كلاباً شرسة باتجاه قرى ناحية عامودا

ويعمل الاحتلال التركي على نشر الرّعب بين أهالي شمال وشرق سوريا، هذه المرّة بأساليب أخرى، وذلك عبر إطلاق أكثر من 100 كلب شرس إلى القرى الحدودية الفاصلة بين ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة وناحية عامودا في قامشلو.

هذه الكلاب التي أطلقها الاحتلال التركي تسبّب الرّعب والخوف لمواطني القرية لأنّها كلاب شرسة تهاجم الأهالي، بالإضافة إلى خوف الأهالي على الأطفال وتسببت في منعهم من الذّهاب إلى مدارسهم.

وأكّد مواطنو القرية لوكالتنا أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تطلق تركيا فيها الكلاب، بل هي المرّة الثانية، فهي دائماً كانت تقوم بإطلاق الرصاص العشوائي على أهالي القرية، والآن قامت بإطلاق الكلاب الشّرسة.

المواطن خضر علي موسى من قرية الخرزة قال: "شاهدت مساء أمس كيف قام الاحتلال التركي بفتح البوّابة الحديدية، وأطلق حوالي 100 كلب باتجاه قريتنا، فهذه ليست المرة الأولى، فقد عمل ذلك سابقاً، هذه الكلاب شرسة جدّاً، تقوم بمهاجمتنا، كما تهجم على الأطفال وترعبهم، وقمنا بقتل أكثر من 10 كلاب منها حتى الآن".

وقد تسبّبت هذه الكلاب بمنع الطّلاب من الذهاب إلى مدارسهم بسب خوف الأطفال من هذه الكلاب التي انتشرت في معظم أرجاء قرية الخرزة.

الطالب محمد علي شيخ، قال: "إنّ هذه الكلاب التي أطلقتها تركيّا تهجم علينا، فهي كلاب شرسة، نخاف منها كثيراً، لذلك لم نذهب إلى المدرسة اليوم خوفاً منها".

(أح-ب ح/إ)

ANHA