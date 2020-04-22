أحد التجار في الحسكة يوزع 550 سلة غذائية للعائلات المحتاجة

مأساة جائحة كورونا وحالة الرعب التي اجتاحت العالم، أضطر العديد من مدن العالم في فرض حظر التجوال للقضاء على هذه الجائحة، كما أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد اتخذت عدة إجراءات لمنع وصول وباء كورونا إلى المنطقة ومنها فرض حظر التجوال على كامل المنطقة.

إغلاق معظم المحال التجارية وتوقف الأعمال اليومية، أدت إلى سوء الأوضاع المعيشية لبعض العائلات التي تعتمد في قوتها على عملها اليومي.

ووسط حظر التجوال تستمر المبادرات الإنسانية وتقديم يد العون للفقراء والمحتاجين مع قدوم شهر رمضان، حيث قام تاجر من تجار سوق الهال في مدينة الحسكة بتوزيع 550 سلة غذائية على الأسر المحتاجة.

وكان في وقت سابق وزع مجموعة من التجار في نفس السوق 1500 سلة غذائية على الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود.

صاحب المبادرة ظاهر حمو، أوضح أن هذه المبادرة تعتبر الثانية التي يقوم بها بمساعدة الأسر المحتاجة والمهجرة وتقديم يد العون لهم.

وتمنى ظاهر حمو، من جميع التجار المساهمة وتقديم المساعدات للفقراء في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.

(ج إ/هـ ن)

ANHA