احباط محاولة وصول خلايا داعش إلى سجن غويران

وأفاد مراسلنا من مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا بأن سجن غويران في الجهة الجنوبية للمدينة، والخاص بمعتقلي مرتزقة داعش، والذي يحتجز ما يقارب الـ5000 مرتزق، تعرض مساء اليوم لهجوم ومحاولة من قبل خلايا المرتزقة الوصول لبوابة السجن، بعد تسللهم لمكان قريب من السجن من حي الزهور، وحوش البعر.

وبعد سماع دوي انفجار في الجهة الغربية للسجن، تمكنت القوات الأمنية التصدي للخلايا وإفشال محاولة الوصول لبوابة السجن، فيما لاتزال تشتبك قوى الأمن مع الخلايا، وسط حشود عسكرية وامنية كبيرة استقدمت إلى حي غويران وانتشرت على اطراف السجن، وفي الاحياء المجاورة، تحسبا لأي طارئ. وسط تحليق لطيران التحالف الدولي على مستويات منخفضة بالقرب من السجن.

(ب ر/أم)

ANHA