أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً اليوم كشفت خلالها احباط قواتهم لعمليات إرهابية كانت خلايا داعش تستعد لتنفيذها ليلة رأس السنة، وقال في البيان:

"تمكنت قواتنا من إلقاء القبض على خلية لداعش أثناء تحضيراتها لتنفيذ عملية إرهابية.

بتاريخ 31 كانون الأول 2020 أطلقت قواتنا مع القوات الخاصة التابعة لقوى الأمن الداخلي في دير الزور حملة تمشيط في بلدتي الصور وكسرات وقراها للبحث عن خلايا داعش النائمة هناك، وبنتيجتها تمكنت قواتنا من القبض على 14 من عناصر تلك الخلايا.

وهؤلاء العناصر الذين ألقي القبض عليهم كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية ليلة رأس السنة، وبحملة التمشيط الخاطفة هذه تمكت قواتنا من إحباط العمليات الإرهابية.

وفي نفس اليوم أطلقت قواتنا حملة في قرية أبو نيتل التابعة لبلدة صور، وخلالها قتل 3 من عناصر داعش من الجنسية العراقية".

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ANHA