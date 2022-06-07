أهالي  الحسكة يشيعون جثمان الشهيد فرحان إلى مثواه الأخير

وشارك المئات من أهالي مدينة الحسكة، اليوم، في مزار الشهيد دجوار بالحسكة، في مراسم تشييع جثمان المقاتل في قوات الدفاع الذاتي "فرحان محمد" الذي استشهد أثناء تأديته لواجبه.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكراماً لأرواح الشهداء، بالتزامن مع عرض عسكري قدمه مقاتلون من وحدات حماية الشعب.

ألقى بعدها الإداري في مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة محمد داوي كلمة استهلها بتقديم العزاء لذوي الشهيد وقال" ننحني إجلالاً لروح الشهيد ونعاهد على السير على خطا الشهيد حتى تحقيق النصر".

وإلى جانبه تحدث القيادي في قوات الدفاع الذاتي عبد الستار حسكة، الذي أشاد بتضحيات الشهداء الذين حاربوا الإرهاب وقال " رسموا بدمائهم درب الحرية لنا".

عبد الستار جدد العهد على السير على درب الشهداء ومتابعة مسيرتهم النضالية.

قرأت بعدها عضوة مجلس عوائل الشهداء روجدا أحمد وثيقة الشهادة وسلمتها لذوي الشهيد فرحان، ليحمل بعدها جثمان الشهيد على أكتاف رفاق دربه ويوارى الثرى في مزار الشهيد دجوار، وسط الشعارات التي تمجد الشهداء .

(سـ)

ANHA