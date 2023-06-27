أهالي: قوتنا في تنظيم صفوفنا لن نعوّل على أي طرف أو قوى

أثارت هجمات ومجازر الاحتلال التركي، وآخرها المجزرة بحق الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو يسرى درويش ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس ليمان شويش وعضو المجلس فرات توما في 20 حزيران الجاري، سخط الأهالي في شمال وشرق سوريا وسط تأكيدات على تحقيق النصر وإفشال جميع الهجمات والمخططات.

في السياق، أعربت مكونات ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو لوكالتنا عن استنكارها للهجمات التي يشنها الاحتلال التركي على المنطقة، وأكدت: "الهجمات لن تثنينا عن حماية مكتسبات ثورتنا التي تحققت بدماء أولادنا وبناتنا".

وشجب المواطن حسام حسين من المكون العربي، الهجمات التركية على مواطني شمال وشرق سوريا وصمت القوى الدولية حيال جرائم الاحتلال التركي واعتبر موقفهم "مخزياً ومشيناً"، وأوضح: "عدم وضع حد للجرائم التركية في مناطقنا واستمرار الهجمات هو دليل على مشاركتهم في الهجمات".

لن نعوّل على أي طرف أو قوى

ولمجابهة هجمات الاحتلال التركية، أكد: "لمواجهة الهجمات لن نعوّل على أي طرف أو قوى، لأننا نؤمن بأن القوة الحقيقية هي تنظيم الشعب وتكاتفه وسط انتهاج مبدأ حرب الشعب الثورية على مختلف الصعد؛ عسكرياً وسياسياً واقتصادياً".

بدورها، بيّنت المواطنة أفين عيسى من المكون الكردي أن ثورة شمال وشرق سوريا هي الضمان لجميع المكونات (الكرد، والعرب، والسريان، والتركمان والشركس)، وأضافت: "لا يمكننا التفريط بالمكتسبات التي تحققت بفضل دماء أبنائنا وبناتنا، لن نسمح للمحتل التركي باحتلال أراضينا أو كسر إرادتنا من خلال الهجمات أو سياسات الحرب الخاصة".

وشددت في الختام: "سنقاوم سياسات الإبادة والحرب الخاصة حتى الرمق الأخير".

المقاومة التي قضت على مرتزقة داعش ستقضي على المحتلين والخونة

بدوره، بين حسين عيسى من المكون الكردي، أن تكاتف المكونات هو السبيل الوحيد لتحقيق النصر إلى جانب تنظيم الصفوف ورفع وتيرة النضال، وذلك وفق مبادئ حرب الشعب الثورية، وأكد: "كما قضت مقاومة أهالي المنطقة على مرتزقة داعش ستقضي على المحتلين والخونة".

ونوّهت المواطنة فاطمة عساف من المكون العربي، من جهتها، أن ثورة 19 تموز منحت المرأة وجميع المكونات هويتها الحقيقية وحقوقها، وأضافت: "تركيا تحاول زرع الخوف في نفوس الأهالي لكسر إرادة الشعب المقاوم، ومن ثم سلب هويته المقاومة، عبر احتلال المنطقة وتطبيق سياسية التتريك وتغيير ديمغرافيتها".

وشددت: "علينا التيقّظ لسياسات الحرب الخاصة التي تسير إلى جانب شن الهجمات، ولنقف في وجهها، عبر التكاتف مع قواتنا العسكرية وفق مبادئ حرب الشعب الثورية".

وتستمر دولة الاحتلال التركية بانتهاج سياسات الإبادة بحق شعب شمال وشرق سوريا وإدارته الذاتية، عبر شن هجماتها على المواطنين والمنطقة.

(آ)

ANHA