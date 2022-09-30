أهالي: لن نساوم على تراب وطننا وسندعم قواتنا

تواصل دولة الاحتلال التركي قصفها على شمال وشرق سوريا، وترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين الأبرياء، مستخدمة شتى أنواع الأسلحة، بهدف إفراغ المنطقة من سكانها، وتوسيع رقعة احتلالها.

عن هذا الموضوع، تحدثت المواطنة أمينة شيخو "نعيش بأمن واستقرار في مناطقنا، ضمن مشروع الأمة الديمقراطية ولا نفرق بين مكونات المنطقة، لذلك لن نسمح الاحتلال التركي باحتلال أرضنا".

وأضافت "مهما كثف الاحتلال التركي من قصفه على مناطقنا، فسنبقى في أرضنا ووطننا ولن نخرج منه، وسندعم قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية".

بدروه، أشار المواطن عبد الرحمن محمد الغانم "نحن ضد هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا، وضد أي عدوان يحاول العبث بأمننا واستقرار مناطقنا، نحن نعيش بأمن وأمان، كأسرة واحدة، ولا توجد تفرقة بين الكردي والعربي والتركماني والشركسي".

وتابع "لن نخرج من أرضنا التي رويت بدماء شهدائنا الأبرار، وسنقاوم ضد أي عدو كان، حتى لو بالحجارة، ولن نترك وطننا الذي نشأنا فيه".

واختتم الغانم حديثه بالقول "نحن من ضحينا وقدمنا أبناءنا لنعيش بحرية وكرامة، ولن نساوم على تراب وطننا، سواء مع دولة الاحتلال التركي أو حكومة دمشق أو إيران أو أي طرف كان، هذا وطننا، وسنبقى نقاوم فيه حتى الرمق الأخير".

(ل م)

ANHA