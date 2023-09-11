أهالي: لإحلال سلام دائم يجب تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان

يتزايد السخط الشعبي في شمال وشرق سوريا، إزاء ممارسات الدولة التركية بحق القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، من فرض عزلة مشددة عليه، ومنع محاميه وذويه من اللقاء به، إذ لا ترد أي معلومات عن القائد منذ 25 آذار 2021.

في هذا السياق، أكد أهالي مدينة ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو أن الدولة التركية لن تستطيع حجب أفكار القائد عبد الله اوجلان عن الخارج باتّباعها لسياسات العزلة والتعذيب ضده، وبيّنوا أن: "فلسفة القائد تجسّدت في كل بيت وطني يسعى لتحقيق الحرية".

المواطن علي حاجي يوسف شجب العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأوضح: "على الدولة التركية أن تفهم بأنها لا تستطيع حجب أفكار القائد عبد الله أوجلان عن الخارج بفرضها للعزلة. كل الشعوب التي تناضل في سبيل تحقيق الحرية والديمقراطية تقتدي بأفكاره وتجسّدها في حياتها".

بدورها، استنكرت المواطنة قانعة حاجي، صمت القوى الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية: "مع تشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان انكشفت حقيقة المنظمات التي تدّعي الإنسانية والدفاع عن حقوق الإنسان".

المواطنة عائشة عبيد أكدت: "لإحلال سلام دائم يجب تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، الذي فُرضت عليه العزلة لسنوات. وحتى الآن لا توجد لدينا أي معلومات عن وضعه الصحي".

واتفق المواطن محمود كالي مع رأي المواطنة عائشة، وأوضح: "لا يمكننا التحدث عن حرية الشعوب في ظل استمرار فرض العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان مؤسس مشروع الأمة الديمقراطية"، ونوّه: "الدولة التركية لن تستطيع حجب أفكار القائد لأنها تجسّدت في كل بيت وطني".

وأكد كالي أنهم مستمرون في النضال من أجل ضمان الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

(آ)

ANHA