أهالي: حماية المجتمع من المخدرات مهمة الأسرة وقوى الأمن الداخلي

حسب بيان قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا في الـ 22 آذار/ مارس الجاري ضمن إطار مكافحة المخدرات، فقد اعتُقل 109أشخاص، من بينهم 17 امرأة، جميعهم يُستخدمون من قبل تجار المخدرات لنشر المخدرات، والترويج لها.

وتم ضبط 77 كغ من الحشيش، و150 غرام من الكريستال المخدر، و45 غرام من الهيروين، و171000 حبة كيبتاغون مخدر، كما تم ضبط 16 قطعة سلاح كلاشنكوف مع الذخيرة و13 مسدسًا مع ذخائره، و22 بندقية صيد مع ذخائرها.

وأكدت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا استمرارها في واجبها في مكافحة جميع أشكال الجرائم، والآفات التي تضر بالفرد وتضرب البنية الأخلاقية بالمجتمع، واعتبرتها حربًا توازي الحرب ضد الإرهاب.

ويرى أهالي مناطق شمال وشرق سوريا أنّ مناطقهم هدف للحرب الخاصة بأساليب مختلفة تعتمدها أطراف إقليمية ودولية وفي مقدمتها تركيا، في مسعى منها إلى ضرب المجتمع المتعايش في المنطقة، وتشتيت التنظيم المجتمعي الحاصل وتفكيكه، بالتزامن مع حروبها العسكرية، والحصار السياسي والاقتصادي المفروض على المنطقة.

يقول ميسر حمو، من أبناء ناحية عامودا "في الأزمات تظهر العديد من الجوانب السلبية وتنتشر العديد من الظواهر الدخيلة على المجتمعات، وهذا حال سوريا اليوم، وفي مناطقنا أيضًا ظهرت، وفي مقدمتها تعاطي المخدرات".

وأضاف حمو "هناك أطراف لها يد في الترويج لهذه الظاهرة في شمال وشرق سوريا، وفي مقدمتها تركيا عدوة المنطقة، التي تسعى إلى استهداف تنظيمنا القائم، عبر هذا النوع من الحروب، وعبر ضعاف النفوس في هذا المجتمع، وتحديدًا استهداف الفئة الشابة".

قال المواطن جميل خلف موسى من ناحية الدرباسية "تنتشر في مناطقنا خلايا تعمد إلى إثارة الفوضى والشغب، وضرب الأمن والاستقرار، وترتبط هذه الخلايا بعدوة الشعب الكردي، تركيا".

وأضاف "تعمد تركيا إلى ضرب الكرد بشتى الوسائل، وتسويق المخدرات هي إحدى أساليب محاربة الكرد من قبلها، لإشغال المجتمع عن مستقبله، وأهدافه ومصالحه وتوجيهه إلى الفساد".

ويظهر في بيان قوى الأمن الداخلي إسهام بعض العاملين في القطاع الدوائي في الترويج للمخدرات، وتسهيل انتشارها، عبر بيع الأدوية المخدرة دون وصفات طبية رسمية بهدف كسب المال.

وأكد الدكتور الصيدلاني دهام شيخموس ذلك، بعد اعتقال قوى الأمن لـ 17 شخصًا يعملون في القطاع الصيدلي ومستودعات الأدوية.

وقال شيخموس "بالنسبة لبعض الأدوية المخدرة التي تؤدي إلى الإدمان، هناك تعليمات وقوانين تنص على عدم إعطاء هذا النوع من الأدوية بدون وصفات طبية، إلا أن ضعاف النفوس يعمدون إلى ذلك".

وأضاف "عمليات صرف الأدوية وبالأخص المخدرة منها والمنشطات والمهدئات دون وصفات طبية، أمر مخالف للقوانين المعمول بها، ومخالفة لمبادئ هذه المهنة".

ولدى اتحاد الصيادلة في إقليم الجزيرة آلية لمراقبة عمل الصيدليات والصيادلة، والتنسيق مع قوى الأمن الداخلي للحد من الإتجار بالمواد المخدرة، وفقًا لما ذكره الرئيس المشترك لاتحاد الصيادلة في إقليم الجزيرة خالد داؤود.

وأضاف داوؤد "نتكاتف في الحالات الشاذة التي تظهر، ونعمل معًا على معالجتها، سواء الحالات التي تصرف بها الأدوية لدواعٍ إنسانية، أو بهدف الإتجار".

وللمساهمة في الحد من انتشار هذه الظاهرة وتفشيها ولحماية مجتمع شمال وشرق سوريا، شدد أرباب الأسر في شمال وشرق سوريا على ضرورة التوعية الأسرية، وضرورة متابعة ومراقبة الفئات العمرية الشابة في سن المراهقة، وتنبيههم لمخاطر هذه الآفة.

ويقول الأب قمر زمان من أهالي مدينة قامشلو عن دور الأسرة في هذا السياق "لا يمكن لقوى الأمن الداخلي بمفردها حماية هذا المجتمع، وحماية أبنائنا، بل يترتب على عاتق الأب والأم في كل أسرة إرشاد أبنائهما ولهما دور مهم في حمايتهم".

وأضاف "على أرباب الأسر متابعة أبنائهم في سن المراهقة بشكل جيد، وإبعادهم عن أصدقاء السوء، ومتابعة تحركاتهم خارج المنزل، لأن هذه المرحلة الممتدة من سن الـ 15 الى الـ 20 عامًا، هي مرحلة حساسة من مراحل عمر الإنسان".

(م)

ANHA