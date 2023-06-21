أهالي: الهجمات لن تثنينا عن النضال وحماية المشروع الديمقراطي في مناطقنا

يؤكد أهالي مقاطعة قامشلو أن مستوى النضال هو العامل الوحيد في ضمان حماية مكتسبات الثورة من سياسات ومخططات الإبادة.

تل حميس

شجب المواطن عماش العبد الله من ناحية تل حميس، الهجمات التركية المستمرة بحق شمال وشرق سرويا، وأشار: "حتى المشافي التي تحتضن المرضى والأطفال لم تسلم من الهجمات التركية"، وأوضح: "تكثيف دولة الاحتلال التركي من هجماتها عقب الانتخابات، ليس بجديد بل استمرار للمخططات الاحتلاليّة التي تحاك ضد مناطقنا".

وأكد العبد الله على ضرورة قيام القوى الدولية والمنظمات الإنسانية بواجباتها الأساسية تجاه ما يرتكبه الاحتلال التركي من جرائم ضد الإنسانية في المنطقة.

وعن اجتماع أستانا الذي يعقد في يومي 20 و21 حزيران الجاري، في العاصمة أستانا، بحضور وفود من الاحتلال التركي وروسيا وإيران، إلى جانب ممثلي حكومة دمشق وما تسمى المعارضة السورية، أوضح أن "الهدف من هذه الاجتماعات هو ضرب مشروع الإدارة الذاتية"، وأكد أن الإدارة الذاتية تمثل تطلعات الشعب السوري وقيم الثورة السورية.

ودعا جميع شرائح المجتمع السوري للتكاتف في وجه مخططات الإبادة التي تُنتهج بحق إرادة الشعوب ومكتسبات ثورة شمال وشرق سوريا، ونوّه: "اجتماع أستانا يزيد من معاناة الشعب السوري ولا يهدف للتغيير؛ لعدم إشراك إرادتنا المتمثلة في الإدارة الذاتية".

ديرك

بدورها، أكدت المواطنة بيريفان حسين من مدينة ديرك أن: "مكونات شمال وشرق سوريا تسعى لترسيخ مشروع الأمة الديمقراطية والتعايش المشترك وتوطيد أخوة الشعوب، لهذا السبب بالتحديد تصعّد دولة الاحتلال التركي من هجماتها على المنطقة".

ونددت بيريفان بصمت القوى الدولية حيال الجرائم التركية ضد المنطقة، وقالت: "بعد احتلال عفرين وتل أبيض/كري سبي وسري كانيه، يستمر الاحتلال عبر طائراته المسيّرة باستهداف المواطنين والأطفال في شمال وشرق سوريا، متجاوزاً كل القوانين الدولية".

ودعت جميع الشعوب المضطهدة لتصعيد النضال والخروج إلى الساحات لحماية المشروع الديمقراطي.

تل براك

واتفقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في تل براك وعد عليوي، مع المواطنة بيريفان حسين، في أن الانتصارات التي تحققت بفضل تكاتف مكونات المنطقة من الكرد والعرب والسريان، وهذا لم يرضِ الاحتلال التركي لذا صعّد من وتيرة هجماته.

وأوضحت وعد عليوي أن الهجمات التركية على المنطقة لن تثنيهم عن تصعيد النضال، وقالت: "سنقف إلى جانب قواتنا العسكرية لصد الهجمات والجرائم التركية على مناطقنا".

من جهتها، أكدت الإدارية في مجلس ناحية تل براك ليلى الزغين، أن الهجمات التي تستهدف المنطقة، تعزز من تمسكهم بأهدافهم في الحرية وتحقيق النصر على أعداء المشروع الديمقراطي. وبيّنت أن سلامة أراضي شمال وشرق سوريا مسؤولية الجميع: "حان دورنا في الدفاع عن أرضنا وشعبنا عبر تصعيد النضال".

جل آغا

أوضحت المواطنة نجودة فارس من ناحية جل آغا، أن السياسات المعادية للمشروع الديمقراطي في المنطقة تستمر عبر اجتماعات وشن هجمات عبر طائرات مسيّرة وقذائف وارتكاب الجرائم بحق المواطنين.

وبيّنت أن صمت القوى الدولية ليس إلا اتفاقاً ضمنياً مع الاحتلال التركي لضرب إرادة المكونات، وخاطبت مكونات شمال وشرق سوريا عبر كاميرا وكالتنا قائلة: "علينا التحلي بالمسؤولية وحماية مكتسبات ثورتنا التي دفع في سبيلها أبناؤنا وبناتنا أرواحهم".

هذا وتستمر هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا والمخططات المعادية لإرادة مكوناتها في سبيل فرض المشاريع الاحتلالية.

(كروب/آ)

ANHA