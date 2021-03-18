أهالي زورافا يستنكرون استمرار احتلال عفرين ويطالبون بالكشف عن وضع أوجلان

وجاء ذلك خلال وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من أهالي حي زورافا في العاصمة دمشق، وقرئ خلالها بيان من قبل المتحدثة باسم مؤتمر ستار، نوروز خليل، التي استنكرت في البداية استمرار العزلة المشددة على القائد أوجلان، وطالبت بالكشف عن وضع القائد بشكل عاجل.

وأوضحت أن الشعب الكردي وشعوب الشرق الأوسط لا تصدق النظام التركي وأن النضال سيستمر إلى أن يطمئن الجميع على صحة القائد وقالت: "ما تفعله الدولة التركية من انتهاكات بحق القائد، ومنع المحامين وأقربائه من زيارته ينافي جميع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان وهو خرق لجميع المعايير الإنسانية".

وأضافت: "وبالرغم من كل ذلك فإن الدول الأوروبية والمنظمات العالمية تقف صامتة حيال ذلك". وفي نهاية خطابها ناشدت العالم وجميع المنظمات بأن يخرجوا عن صمتهم وأن يقوموا بواجبهم الأخلاقي في رفع العزلة والكشف عن وضع القائد.

تلاها إلقاء كلمة من قبل المتحدث باسم عوائل الشهداء في زورافا الإداري مصطفى نعسان الذي استنكر استمرار الاحتلال التركي لعفرين بمرور السنة الثالثة على الاحتلال، وذكر في كلمته بأن القائد أوجلان لعب الدور الأساسي في بناء المجتمع الديمقراطي في عفرين وبأن فكره وفلسفته نشرت المساواة بين كافة المكونات في المنطقة وبين الرجل والمرأة، ولكن الدولة التركية الفاشية رأت بأن ذلك يهدد مصالحها في المنطقة نظراً لكون الدولة التركية دكتاتورية لذا عملت كل ما في وسعها للهجوم على عفرين واحتلالها.

وانتهت الوقفة بترديد الشعارات التي تطالب بحرية القائد أوجلان والتي تستنكر الجرائم المرتكبة في عفرين.

(د أ/ل)

ANHA