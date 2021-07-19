أهالي زورافا يحتفلون بذكرى ثورة ١٩تموز

وبمشاركة المئات من أهالي حي زورآفا في العاصمة السورية دمشق، بدأت احتفالية ذكرى ثورة 19 تموز، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء على أنغام النشيد الوطني الكردي. كما زين مكان الاحتفالية بصور الشهداء وصور القائد عبدالله أوجلان.

تلاها إلقاء كلمة من قبل الإدارية في مجلس الحي برجم يوسف التي باركت حلول ذكرى ثورة ١٩تموز على وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية وعموم الشعب السوري، ووصفتها بأنها كانت بمثابة ولادة جديدة للشعب الكردي في سوريا وعموم الشعب في مناطق شمال وشرق سوريا والتي تحررت بفضل تضحيات الشهداء.

لتنطلق الاحتفالية بفقرات غنائية، وتقديم عدة عروض من قبل فرق للرقص الفلكلوري، واختتمت بعقد الحضور حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

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ANHA