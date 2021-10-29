أهالي زورآفا: من الضرورة البدء بالحوار بين حكومة دمشق والإدارة الذاتية لإنهاء الاحتلال التركي

وجاء ذلك عبر بيان أدلى به اليوم، كل من حزب الاتحاد الديمقراطي ومجلس عوائل الشهداء في حي زورآفا بالعاصمة السورية دمشق، مستنكرين فيه هجمات وتهديدات الاحتلال التركية المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا.

وقرئ البيان، الذي شارك فيه العشرات من اعضاء حزب الديمقراطي وأسر الشهداء، من قبل عضو ادارة حزب اتحاد الديمقراطي عبد الرحمن فرحان.

واستنكر البيان في البداية، الهجمات التركية التي تستهدف المدنيين في مناطق شمال وشمال شرق عن طريق الطائرات المسيرة، وقال: " إن هجمات الاحتلال التركي تجاوزت كل الأعراف والقوانين الدولية، وأن هذه العمليات الجبانة فإن دلت فهي تدل على فاشية النظام التركي وافلاسه سياسيا ودبلوماسية على صعيد السياسة الخارجية واجتماعيا واقتصاديا على الصعيد السياسة الداخلية".

واضاف البيان، "وأطلق الاحتلال التركي تهديداته مؤخراً لاجتياح مناطق جديدة من الجغرافية السورية ناهيك عن ارتكابها لجرائم في المناطق المحتلة والقيام بالتغيير الديمغرافي والقيام بالسلب ونهب ممتلكات ابناء المنطقة، وهذه الممارسات ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب".

وطالب البيان ، الشعب السوري والحكومة السورية القيام بدورهم في المطالبة من المجتمع الدولي بالضغط على تركيا للانسحاب من الأراضي السورية ابتداءً من ادلب إلى سري كانيه.

مبيناً " أن الدولة التركية أصبحت تشكل التهديد الأكبر على سوريا وشعبها وإننا في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD نرى من الضرورة البدء بالحوار بين الدولة السورية والإدارة الذاتية الديمقراطية والوصول إلى حل لجميع الإشكاليات وبذلك سيتمكن الشعب السوري بقطع الطريق أمام استمرار التدخل التركي في الشأن السوري الداخلي".

وطالب البيان في النهاية، كلا من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية وضع حد لسياسات الدولة التركية ورئيسها أردوغان بالكف عن تهديداتها لسوريا عموما ومناطق شمال وشمال شرق سوريا خصوصا".

(بـ ر/ ل)

ANHA