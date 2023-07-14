أهالي زورآفا يستذكرون شهداء مقاومة 14 تموز

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة عضوة مؤتمر ستار في دمشق روشين حسن حول معاني مقاومة 14 تموز التاريخية.

تلاها كلمة الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في دمشق فاضل بوزان، وقال فيها: "إن مقاومة 14 تموز التي بدأت في سجن امد كانت ضد الوحشية والتعذيب التي كانت تمارسها الدولة التركية الفاشية ضد المناضلين في سجن امد".

وأضاف: "هذه المقاومة بدأت مع مقاومة الشهيد مظلوم دوغان وكانت الظروف آنذاك صعبة جدا والشعب على حافة الهاوية بسبب انقلاب ١٢ أيلول العسكري الفاشي. فقد كانت الاعتقالات والوحشية في ذروتها، وكان هدف هذا الانقلاب ابادة الشعب الكردي".

ونوه بوزان إلى أن مقاومة 14 تموز كانت موقفاً ثوريا لحماية قيم الشعب والإنسانية. ومثالاً للتضحية والشجاعة في سبيل حرية الشعب الكردي.

ودعا بوزان في ختام حديث الأهالي التحلي بالمسؤولية وتصعيد النضال من أجل الالتزام بذكرى الشهداء وتحقيق الأهداف التي استشهدوا في سبيلها.

وانتهى الاجتماع بشعارات تمجد الشهداء وتحي المقاومة.

(كروب/ك)