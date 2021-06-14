أهالي زور آفا: مواقف الديمقراطي الكردستاني تشرعن الهجمات

نظم أهالي حي زور آفا في العاصمة السورية دمشق، يوم أمس، تظاهرة منددة بالاحتلال التركي وهجماته على باشور كردستان.

التظاهرة التي شارك فيها المئات من الأهالي، جابت شوارع الحي، ثم تحولت إلى تجمّع، ألقيت فيه كلمات من قبل الإداري في حركة المجتمع الديمقراطي مظلوم يوسف، والمتحدثة باسم مؤتمر ستار في دمشق زينب ميكائيل.

الكلمات استنكرت هجمات جيش الاحتلال التركي على باشور كردستان، وأشارت إلى أن الشعب الكردي يرفض هذه الهجمات ويستنكرها.

ونددت الكلمات بدعم الحزب الديمقراطي الكردستاني لهذه الهجمات، وقالت إن مواقف الديمقراطي الكردستاني هذه تشرعن الهجمات والاحتلال.

وأكدت الكلمات أنهم لن يستسلموا وسيستمرون في النضال ضد الاحتلال حتى تحقيق النصر.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا، وتندد بالاحتلال التركي وهجماته.

(د أ/د ج)

ANHA