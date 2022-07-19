أهالي زور آفا يباركون ذكرى ثورة 19 تموز

وتجمع العشرات من أهالي حي زور آفا في العاصمة السورية دمشق للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لثورة 19 تموز.

ورفع الأهالي صور وأعلام ورموز ثورة 19 تموز، مرددين شعارات تدعو إلى تصعيد النضال.

وبعد الوقوف دقيقة صمت قرأ الإداري في مجلس حي زور آفا عبد الرحمن فرحان بياناً باسم المجلس حيا فيه الذكرى السنوية لثورة 19 تموز، كما عاهد على الالتزام بنهج الشهداء حتى تحقيق أهداف الثورة.

تلتها كلمة الإدارية في مؤتمر ستار مزكين يوسف التي أشادت بالدور الريادي للمرأة في الثورة، كما دعت إلى تصعيد النضال والتكاتف ضد جميع أشكال الهجمات التي تستهدف المنطقة.

واستمرت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني.

(كروب/ك)

ANHA