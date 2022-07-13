أهالي زركان: سنحمل السلاح ونقف في وجه كل من يحاول التعدي على أرضنا

يواصل أهالي شمال وشرق سوريا استعداداتهم لمواجهة جيش الاحتلال التركي. وتجري دولة الاحتلال التركي استعدادات عسكرية ودبلوماسية لشن هجوم واسع على شمال وشرق سوريا.

مقابل المخططات الاستعمارية لدولة الاحتلال التركي أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الـ 6 من تموز الجاري حالة الطوارئ.

بعيد الإعلان عن حالة الطوارئ، زادت وتيرة التحضيرات لردع أي هجوم تركي على المنطقة. لا تقتصر استعدادات المقاومة على القوات العسكرية في المنطقة، بل تشمل الأهالي في المنطقة الذين عبروا في أكثر من مناسبة عن جاهزيتهم التامة لمواجهة المحتل التركي.

المواطن عبد الكريم علوي، يرفض ما تسعى إليه دولة الاحتلال التركي من هجماتها على منطقته، مشيراً إلى أهدافها "إن هدف تركيا هو احتلال المنطقة والنيل من المشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، الذي يضم كافة شعوب المنطقة تحت سقفها".

ويرى علوي في إعلان الإدارة الذاتية قرار حالة الطوارئ، قراراً صائباً لردع هجمات دولة الاحتلال التركي عن المنطقة، مؤكداً مساندته للقرار وللقوات العسكرية للدفاع عن المنطقة "سنحمل السلاح ونقف في وجه كل من يحاول التعدي على أرضنا مهما كلفنا الأمر".

فيما أوضح المواطن شريف إبراهيم، أن هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقته المستمرة على قراهم ومنازلهم لن تخيفهم ولن تكسر من إرادتهم وعزيمتهم في البقاء، وقال: "سنقف في وجه كافة هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته، وسندافع ونقاوم عن أراضنا حتى الرمق الأخير".

وبيّن إبراهيم أن هدف دولة الاحتلال التركي هو إبادة الشعب الكردي، واحتلال المنطقة وقضم الأراضي السورية، مشيراً إلى عدم السماح بذلك "مهما كثف الاحتلال من هجماته لن نتخلى عن شبر واحد من أرضنا ولن نقبل أن يحتلها".

وقال: "نحن على جاهزية تامة لردع أي عدوان يطال أرضنا، وسنقف شيباً وشباباً، نساءً وأطفالاً ورجالاً، إلى جانب قواتنا قسد في خندق واحد، ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطقنا".

داعياً كافة شعوب المنطقة إلى التكاتف ورصّ الصفوف لصدّ هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة "هذه معركة الوجود واللا وجود وعلى شعوب المنطقة تنظيم نفسها وفق حالة الطوارئ والحرب القادمة".

من جانبه، بيّن المواطن محمد عبده، أن شعوب المنطقة لن تتخلى عن ديارها، والجميع مستنفر دائماً منذ التصعيد العسكري ضد مناطقهم، منوّهاً إلى ضرورة الاستمرار في التكاتف والتلاحم في ظل ما تشهده المنطقة، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت لشمال وشرق سوريا بفضل تضحيات أبناء المنطقة.

(أم)

ANHA