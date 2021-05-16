أهالي يؤكدون أنهم سيقاومون كل هجمات تركيا بما فيها حبس مياه الفرات

تستمر الدولة التركية بانتهاكاتها وهجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا بهدف النيل من إرادة الشعوب الحرة وتنفيذ أطماعها الاستعمارية، مستخدمة كل الطرق، ومنها حبس مياه نهر الفرات عن الأراضي السورية، ما أثّر على القطاع الزراعي والطاقة الكهربائية.

وفي هذا السياق، تحدثت ابتسام عبد القادر لوكالتنا ، وقالت "تستمر الدولة التركية بانتهاج سياسة تعسفية وترتكب الانتهاكات في مناطق شمال وشرق سوريا، ونرى اليوم أساليب الحرب الخاصة التي تنتهجها وهي حبس مياه نهر الفرات عن سوريا".

'سنبقى مقاومين حتى تحقيق النصر'

وأشارت ابتسام عبد القادر إلى أن "الشعب السوري بكافة مكوناته وأطيافه يعيش حياة آمنة ومطمئنة، ولكن الدولة التركية تقوم بزعزعة هذا الأمان الذي تعيشه مناطق شمال وشرق سوريا بهذه الأساليب والانتهاكات، وهناك أهداف من حبسها لمياه نهر الفرات".

ونوهت ابتسام إلى أن "هذا العمل ليس بالجديد على الدولة التركية، ويجب أن نقاوم ونكشف هذه الأساليب، والشعب السوري وخاصة في مناطق شمال وشرق سوريا يبدي مقاومة عظيمة في وجه انتهاكاتها، وسنبقى صامدين مقاومين وسنحقق هدفنا وسنحقق النصر".

واختتمت حديثها قائلة "باسم نساء مدينة منبج ندين ونستنكر هذه الجرائم وهذا العمل اللاإنساني الذي تقوم به الدولة التركية الذي يحرم الشعب السوري من مياه نهر الفرات، خاصة ونحن مقبلون على فصل الصيف وبحاجة إلى الماء، لأننا مجتمع ريفي زراعي، وكل هذه الجرائم وسط صمت دولي، لذلك نناشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التدخل والضغط على تركيا لفتح مياه الفرات".

'حبس المياه من أبشع الحروب التي تشنها تركيا'

وفي السياق ذاته، قال أحمد الجميلي، وهو شاب من أهالي مدينة منبج، إن "من أبشع الحروب التي يمارسها الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا هي حرب المياه، التي أثرت على أساسيات الحياة".

ورأى الجميلي أن الهدف التركي من حبس المياه هو ضرب مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

ومن جانبها، قالت نورة الحامد، وهي إحدى نساء منبج، "سنستمر بالانتفاض على الممارسات التركية بحق سوريا وخاصة أهالي شمال وشرق سوريا، عبر حبس المياه، ما أدى إلى حدوث كارثة في المنطقة لأن المياه تعتبر المصدر الأساسي للحياة والمعيشة".

وأنهت نورة الحامد حديثها قائلة "نحن أهالي مدينة منبج نطالب المنظمات الدولية بالضغط على تركيا لضخ الحصة المخصصة لسوريا من المياه".

(أ ق/ج)

ANHA