أهالي يطالبون الشعوب الحرة بالوقوف معهم لتحقيق حرية القائد الجسدية

تحدث أهالي مدينة منبج إلى وكالتنا عن العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

المواطن إبراهيم العيسى الجعبري قال: "الدول الرأسمالية تعادي فكر القائد عبد الله أوجلان؛ لأنه يدعو لوحدة وتكاتف الشعوب، وقد استطاع شعبنا إحقاق حقه بفضل فكر القائد الذي تحاول الدول المعادية طمسه".

وطالب إبراهيم الدول المعنية بالقيام بدورها الحقيقي، وفك العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان وإطلاق سراحه، وقال: "القائد هو الوحيد الذي يعلم ما هي مطالب الشعوب وحقوقها".

وأشار إبراهيم العيسى في ختام حديثه إلى أن: "الدولة التركية تهدد القائد بالقتل عبر الرسائل؛ لكسر عزيمته وعزيمتنا. لن تُكسر عزيمتنا وسنبقى نناضل ونطالب حتى رفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان".

"مستمرون في النضال"

من جانبها، قالت المواطنة إلهام سردار: "نحن نساء مدينة منبج نطالب بحرية القائد عبد الله أوجلان".

ونوّهت "الدول الرأسمالية تحارب القائد وفكره؛ لأنه فكر الحرية ويدافع عن المظلومين وعن المرأة وحريتها، ففي ظل الأمة الديمقراطية عرفنا دورنا ووجدنا حريتنا ونقوم بدورنا في كل النواحي، العسكرية والمدنية، ونشارك في جميع الإدارات".

وأكدت إلهام سردار أن نساء مدينة منبج وريفها مستمرون في النضال، لرفع العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

"نطالب الشعوب الحرة بالوقوف معنا"

بدورها، قالت عضوة لجنة الصلح في الخط الغربي فاطمة المنصوري: "كنا مضطهدات ولا نعرف حقوقنا، وبعد أن تعرفنا على فكر القائد عبد الله أوجلان وتحررنا به أصبحنا نأخذ دورنا في كل اللجان وفي كل المجالات".

وأكدت فاطمة المنصوري في ختام حديثها "نحن مستعدون لتقديم أرواحنا فداء لقائدنا الذي تحررنا بفكره، ونطالب جميع الشعوب الحرة في العالم بالوقوف معنا حتى نرفع العزلة المفروضة على القائد ونكمل حريتنا بوجود قائدنا بيننا".

"كلنا يد واحدة حتى نحقق حرية القائد الجسدية"

المواطن شيخو محمد أفاد: "تهديدات الاحتلال التركي للقائد عبد الله أوجلان، لم تعد تخفى على الشعوب المؤمنة بفكره وخاصة الشعوب المضطهدة".

وتابع: "لقد عانينا كثيراً من الدولة التركية لأنها أدخلت تنظيم داعش الإرهابي إلى المنطقة، ودمرت وقتلت الشعب السوري، ويجب على الشعب السوري التعمق في فكر القائد عبد الله أوجلان الذي ينادي بأخوة الشعوب".

وشدد شيخو محمد في ختام حديثه، على وحدة شعب المنطقة لتحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً، وقال: "سنناضل ونقاوم ضد الاحتلال التركي الذي يقوم بالضغط على القائد، فكلنا يد واحدة وقلب واحد حتى نحقق حرية القائد الجسدية".

(م ش/د)

ANHA