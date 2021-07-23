أهالي يعتبرون أي تعاون مع الاحتلال التركي خيانة بحق الكرد

وحول هجمات الاحتلال التركي على باشور ومناطق الدفاع المشروع وسط دعم قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، استطلعت وكالتنا آراء أهالي حي الشيخ مقصود في مدينة حلب.

المواطن صالح مصطفى، من أهالي حي الشيخ مقصود في حلب، استنكر هجمات الإبادة والاحتلال التي يشنها جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان، منذ 23 نيسان الماضي.

'دعم الاحتلال خيانة'

ويرى مصطفى أن هذه الهجمات تهدف إلى احتلال أراضي باشور والحزب الديمقراطي الكردستاني يفسح لها المجال، مضيفاً أن "دعم الديمقراطي الكردستاني للمحتل خيانة بحق الشعب الكردي وقضيته".

ويشن الجيش التركي منذ حوالي 4 أشهر هجماته على مناطق (زاب، آفاشين ومتينا) التابعة لمناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان، مستخدماً تقنياته العسكرية المتطورة والأسلحة المحرمة دولياً، وسط مقاومة بطولية لقوت الكريلا.

'ندعم مقاومة الكريلا'

وأعرب مصطفى عن دعمهم ومساندتهم لقوات الكريلا التي تقاوم هجمات المحتل التركي ، وأضاف "احتلال باشور سيكون مثل باقي مناطق المحتلة (عفرين وسري كانيه وكري سبي) ترتكب فيها المجازر والإبادات بحق الكرد".

وطالب الديمقراطي الكردستاني بالعدول عن دعمه والابتعاد عن نقاط المواجهة أمام قوات الكريلا، كما ناشد شعب باشور للانتفاض في وجه الاحتلال ومساندة قوات الكريلا "لأن تركيا تريد احتلال أراضي باشور كردستان".

'لن ينتصر الاحتلال أمام مقاومة الكرد'

فيما أشار المواطن محمد بلال إلى أن "الدولة التركية ومنذ تأسيسها تحارب الشعب الكردي وتحيك المؤامرات ضده، لكن على الرغم من كل ذلك فإنها لن تنتصر على إرادة الكرد، لأنهم يقاومون من أجل قضيتهم وحريتهم وحقوقهم، ولا أحد يستطيع كسر هذه المقاومة والإرادة".

وأوضح أن "ما تقوم به الدولة التركية في باشور كردستان هو لإفشال مشروع الوحدة الوطنية، لأن توحيد الصف الكردي يعني إنهاء الاحتلال التركي على أراضي كردستان".

'علينا توحيد الصفوف وإخراج المحتل من باشور'

ومن جانبها استنكرت المواطنة أمينة سيدو تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية في هجماتها على مناطق الدفاع المشروع.

مبينة أن المقاومة التي يبديها مقاتلو كريلا بمجابهة الاحتلال التركي هي مقاومة تاريخية، واختتمت بالقول "يجب على الأحزاب الكردية توحيد الصفوف والوقوف في وجه الاحتلال التركي وإخراجه من أراضي باشور كردستان".

(س ر)

ANHA