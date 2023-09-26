أهالي ووجهاء تل حميس يؤكدون دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية

وتجمع العشرات من أهالي ناحية تل حميس وأعضاء المؤسسات المدنية وشيوخ ووجهاء الناحية امام مبنى حزب الاتحاد الديمقراطي شرقي الناحية وذلك لتأكيد دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها المنطقة.

وقرأ خلال التجمع البيان الذي أصدره الأهالي بهذا الصدد من قبل وجيه عشيرة الخواتنة نجم الصالح، أكد من خلاله على الانجازات التي تحققها قوات سوريا الديمقراطية ضد المخططات الإرهابية في دير الزور " نحن كشعائر عربية ندين الهجمات الاجرامية التي تمارسها المجموعات الإرهابية المدعومة من الاجندات الخارجية لزرع الفتن بين العشائر وقوات سوريا الديمقراطية"

وأوضح البيان " جميع المجموعات الإرهابية التي تقاتل في دير الزور ضد قوات سوريا الديمقراطية تسعى إلى إفشال مشروع الامة الديمقراطية، الذي يعتبر الحل الوحيد لإخراج سوريا من حمام الدماء"

وناشد البيان في الختام جميع المكونات "للتكاتف والتلاحم مع قوات سوريا الديمقراطية وعدم الانجرار وراء هذه الفتن والاعلام المحرض الذي يسعى لأراقة دماء الشعب السوري"

(ك)

ANHA