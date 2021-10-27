أهالي ووجهاء الهول يطالبون بفرض حظر جوّي فوري لردع الهجمات التركية

وتظاهر ظهر اليوم أهالي ووجهاء ناحية الهول، شرق مدينة الحسكة، شمال وشرق سوريا، مطالبين بفرض حظر جوي فوري ضد هجمات الاحتلال التركي المستمرة على المنطقة، واستهدافه المستمر للمدنيين والعسكريين على طول الحدود وخاصة مدينة كوباني، تحت شعار لا للعدوان التركي على شمال شرق سوريا.

وكان هجومان بطائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال التركي يومي الـ 20 والـ23 من تشرين الأول الجاري، قد تسببا باستشهاد مدنيين اثنين وثلاثة مقاتلين في كوباني.

وانطلقت المظاهرة من المجمع التربوي في ناحية الهول، وصولاً إلى المدخل الشمالي للمدينة، رفع فيها المتظاهرون لافتات عليها شعارات منددة بالعدوان التركي، ومطالبة بفرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق سوريا.

وتحولت المظاهرة إلى وقفة احتجاجية مع وصولها لمدخل الناحية الشمالي، تخللها كلمات باسم عشائر الناحية ومؤسساتها المدنية، إلى جانب الأحزاب السياسية.

ورفض وجهاء عشائر ناحية الهول في كلمة ألقاها باسمهم، محمود الخلف أحد أبناء عشيرة الخواتنة، التهديدات التركية، وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب السوري، مؤكدا على مواصلة المقاومة في وجه أطماع تركيا الاستعمارية.

وأشاد وجهاء الناحية بدور قوات سوريا الديمقراطية في صد هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على الأراضي السورية، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك لدعم قسد بفرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق سوريا لإيقاف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق السوريين في المنطقة.

وطالبت كذلك الإدارية في مؤتمر ستار نيروز الأحمد في كلمتها الدول التي تلعب دور الضامن في الأزمة السورية، بتحمل مسؤولياتها، ولجم الاحتلال التركي عن جرائمه التي لا تزال ترتكب في شمال وشرق سوريا، مؤكدة أن الحظر الجوي سيحد من تلك الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين الآمنين.

وأشارت من جهتها الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية الهول، ميساء الأحمد، أن ما يقدم عليه الاحتلال التركي يعود لفشل حزب العدالة والتنمية في الداخل التركي، وتصدير أزمته الداخلية، وكذلك لفشلها في التوصل إلى اتفاقيات جديدة على حساب الشعب السوري مع القوى المتدخلة في الأزمة السورية.

ولفتت أن حزب العدالة والتنمية عبر رئيس دولة الاحتلال التركي يسعى من خلال ممارساته هذه، والأخيرة على وجه التحديد في كوباني، ولجوئه إلى التهديدات لنشر الخوف والذعر بين المدنيين الآمنين، وقالت: "لكون مدينة كوباني مَن كسرت مخططات إعادة أطماع العثمانيين".

وانتهت الوقفة الاحتجاجية مع الانتهاء من الكلمات، وسط تأكيد المشاركين عبر شعاراتهم على المقاومة وضرورة فرض حظر جوي.

(كروب/أ م)

ANHA