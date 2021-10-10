أهالي وشبيبة الرقة يستنكرون المؤامرة الدولية على القائد ويطالبون بإخراج تركيا من المناطق المحتلة

بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الـ 23 للمؤامرة الدولية التي حيكت بحق القائد عبدالله أوجلان، تجمّع المئات من أهالي الرقة وأعضاء شبيبة الرقة واتحاد المرأة الشابة وعدد من أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، أمام ساحة الإطفائية وسط المدينة.

وانطلقت المظاهرة باتجاه مبنى شبيبة الرقة جانب حديقة البستان وسط المدنية، مرددين شعارات تستنكر المؤامرة الدولية على القائد وتطالب بإخراج الاحتلال التركي من المناطق المحتلة في سوريا بشكل عام، ومناطق شمال وشرق سوريا بشكل خاص.

وعند الوصول إلى مبنى الشبيبة، بدأ برنامج المظاهرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء. ألقى بعدها الإداري في شبيبة الرقة، زانا محمد، كلمة استنكر فيها المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، وطالب بخروج الاحتلال التركي ومرتزقته من المناطق المحتلة".

وأضاف زانا محمد "شارك في المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان العديد من الدول الرأسمالية التي تخوفت من انتشار أفكاره التي تدعو إلى الديمقراطية والحرية والمساواة بين الجنسين".

واختتم زانا محمد حديثه بالقول "تستمر دولة الاحتلال التركي بمحاربة مشروع الإدارة الذاتية ومشروع الأمة الديمقراطية لأنهما لا يتوافقان مع مطامعها الاستعمارية في المنطقة بشكل عام".

وبعد الانتهاء من الكلمات ردد المتظاهرون الشعارات التي تحيي الشهداء وتحيي القائد عبدالله أوجلان.

(خ ج/ ل م)

ANHA