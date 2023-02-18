أهالي وشبيبة الجرنية يخرجون في مظاهرة للتنديد بالمؤامرة الدولية

نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية، واتحاد المرأة الشابة في ناحية الجرنية، اليوم السبت، مظاهرة، شارك فيها العشرات من أهالي الناحية.

انطلقت المظاهرة من أمام مركز الثقافة والفن في ناحية الجرنية، رفع المشاركون فيها صور القائد أوجلان ويافطات كُتب عليها "الشبيبة فدائيو القائد عبد الله أوجلان"، و" لن تستطيعوا حجب شمسنا بالغربال"، مرددين هتافات تندد بالمؤامرة الدولية وتطالب بالحرية الجسدية للقائد أوجلان.

ولدى وصول المظاهرة إلى مركز حركة الشبيبة الثورية السورية في الجرنية، وقف المشاركون دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة في الجرنية، فاطمة الجمعة، بياناً إلى الرأي العام.

جاء في مستهل البيان "باسم حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، نستنكر المؤامرة الدنيئة على القائد أوجلان في كل عام وفي كل لحظة، ونستنكر موقف لجنة مناهضة التعذيب CPT)) التي تدّعي أنها منظمة إنسانية، وهي في الواقع عميلة للأنظمة الرأسمالية، وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي".

وطالب البيان "بالحرية الجسدية للقائد أوجلان"، مشدداً "بهويتنا الثورية ماضون في ثورتنا مع شعبنا قواتنا، مجددين عهدنا ووعدنا لقائدنا ورفاقنا وشهدائنا بأنهم لن يستطيعوا حجب شمسنا".

أكد البيان في ختامه "بطليعة المرأة الشابة والشبيبة سوف نحمي مكتسبات شهدائنا ونحقق أهداف ثورتنا وننشر الفكر الحر في كافة أصقاع العالم".

(ع ص/خ)

ANHA