وتقع قرية طويسان غرب مركز ناحية عين عيسى بمسافة 15 كيلو مترًا، ويعاني سكانها كما يعاني أهالي القرى الواقعة على خطوط التماس مع العدو التركي ومرتزقته من القصف العشوائي على قراهم.

وقد تسبب لهم هذا القصف بحالة من الذعر وعدم الاستقرار، كما نتج عنه أمراض لأطفالهم كمرض "أبو صفار" أو كما يسمى علميًّا بـ"اليرقان" أو "الصفار"، وغيره من كثرة أصوات القذائف التي يسمعونها وخصوصًا في ساعات الليل.

المواطن عبد العودان يقول في لقاء لوكالتنا معه أثناء تجول مراسلي وكالتنا في قريتهم: إن القصف المتكرر على قراهم جعلهم بحالة من عدم الاستقرار، وإن غالبية أهل المنطقة هجروها نتيجة الخوف والذعر الذي يسببه القصف على قراهم.

وأوضح أن أطفالهم أُصيبوا بحالة من الهلع نتيجة هذا القصف، وأن بعض الأطفال أصيبوا بمرض "أبو صفار" (وهو مرض ينتج أحيانًا عند تعرض الشخص لخوف شديد).

وفي سياق متصل، قالت رابعة السكران إنهم يعيشون هذا العام بحالة من الخوف، حتى أنهم عزفوا عن كثير من الأمور التي كانوا يفعلونها سابقًا كزراعة الخضروات الصيفية، وإعداد المونة الشتوية، وذلك لشعورهم بأنهم غير مستقرين وأنه من الممكن أن يتركوا القرية في أي لحظة.

وأكدت رابعة ما قاله عبد العودان أن أطفالهم قد أُصيبوا بالمرض من أصوات القصف، وأنهم يزورون الأطباء بشكل دائم لمعالجة أطفالهم.

وطالب كل من عبد ورابعة المجتمع الدولي بالضغط على تركيا لوقف اعتداءاتها على مناطقهم لينعموا فيها بالأمان والسلام.

هذا ويعمد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته منذ احتلالهم لمقاطعة كري سبي وريفها إلى قصف القرى الواقعة على خطوط التماس بهدف تخويف أهلها وتهجيرهم، إلا أنهم ورغم كل هذا القصف لايزالون يتشبثون بأرضهم الأمر الذي يزعج المحتل ويزيد من همجيته وعدوانه بقصفه لهذه القرى.

(ج)

ANHA