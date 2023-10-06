أهالي تربه سبيه: يمثّل الكريلا ضمانة وجود جميع الشعوب

تواصل دولة الاحتلال التركي هجماتها على مناطق الدفاع مديا في جنوب كردستان، براً وجواً بالأسلحة الثقيلة والمحظورة، ويتصدّى الكريلا لهذه الهجمات ويخوضون مقاومةً ضدّها موجّهين ضرباتٍ موجعةً للمهاجمين.

وحيّا أهالي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو مقاومة كريلا حركة التحرّر الكردستانيّة وأكّدوا على دعمهم ومساندتهم لهم حتّى النهاية.

وأشارت المواطنة خديجة أحمد إلى أنّ وجود الكرد مرتبط بوجود كريلا حركة التحرّر الكردستاني وذكرت أنّ الكريلا يقاتلون في سبيل حريّة جميع الشعوب.

وسلّطت خديجة أحمد الضوء على مقاومة الكريلا وقالت: "يقاوم كريلانا ضدّ الأعداء والمحتلّين وينفّذون العمليات ضدّهم، ونحن نحيّ هذه العمليات الناجحة".

واختتمت خديجة أحمد حديثها قائلةً: "لولا كريلا حركة التحرّر الكردستانية لاحتلّت دولة الاحتلال التركي جميع مناطقنا، لكنّ قوات الكريلا تحمي جميع الشعوب من الاحتلال، لذا سنبقى إلى جانبهم حتّى النهاية".

وبدوره، أكّد المواطن نسيم مراد على وقوف جميع أهالي شمال وشرق سوريا مع كريلاهم وحيّا المقاومة التي يخوضونها ضدّ المحتلّين.

واختتم نسيم مراد حديثه مشيراً إلى دفاع الكريلا عن وجود الشعوب وكيانهم وكرامتهم وذكر أنّ انتصار الكريلا يضمن تحرّر جميع الشعوب المضطهدة.

وأوضحت المواطنة نجاح القسو، أنّ دولة الاحتلال التركي تسعى بهجماتها على مناطق الدفاع مديا، إلى القضاء على الكريلا وسلّطت الضوء على دفاع قوات الكريلا عن جميع المكونات.

وحيّت نجاح القسو باسم المكوّن العربي، مقاومة كريلا الحريّة وعملياتهم ضدّ المحتلّين وأعربت عن دعمهم لهم حتّى النهاية.

وفي ختام حديثها، قالت نجاح القسو: "نهنّئ الكريلا على عملياتهم الناجحة من قلبنا، ونؤكّد على الوقوف معهم حتّى النهاية".

(ر)

ANHA