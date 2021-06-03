أهالي تربه سبيه: ندرك حقيقة محاولة الاحتلال التركي القضاء على المشروع الديمقراطي في المنطقة

بهدف شرح آخر التطورات السياسية والحديث عن الأمور الخدمية، عقد مجلس ناحية تربه سبيه اجتماعًا موسعًا مع الأهالي في صالة النادي السياحي، تحدث خلاله الإداري في مجلس الناحية جسور سليمان.

ونوّه سليمان أنه وبعد القضاء على مرتزقة داعش وما يسمى بجبهة النصرة، واستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة وإعادة تنظيم المجتمع وبناء المؤسسات تحاول العديد من الدول ضرب هذه الإدارة الديمقراطية.

جسور سليمان بيّن أن تركيا والحكومة السورية لا تريدان بناء نظام ديمقراطي في المنطقة، وأضاف: "نرى كيف أن تركيا تحارب حركة التحرر الكردستانية منذ سنوات وتستخدم كافة الطرق والسبل من أجل النيل من الفكر الديمقراطي الحر الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان للمجتمعات".

كما وأكد الإداري في مجلس ناحية تربه سبيه على أن هذه الأنظمة المستبدة تحارب شعوب المنطقة سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وتستخدم بعض أجندتها في المنطقة بهدف خلق الفتنة وإحداث شرخ في المجتمع.

'لا نعتمد إلا على قواتنا'

وخلال كلمته أشار جسور سليمان إلى أن "قوات التحالف وروسيا وغيرها لا تعطينا أي ضمان، ضماننا هو دماء شهدائنا وقواتنا التي تشكلت من أبنائنا وبناتنا والاعتماد على التضحيات الكبيرة التي قدمها شعبنا حيث ننتصر بهم".

وعن الأمور الخدمية بيّن الإداري في مجلس ناحية تربه سبيه، جسور سليمان، أن مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية تعمل حسب إمكاناتها وطاقاتها من أجل خدمة المجتمع ويجب أن يكون هناك تعاون كبير بين الأهالي وهذه المؤسسات من أجل تلبية مطالبهم فيما يخص الأمور الخدمية".

كما وأشار إلى أن الإدارة الذاتية تمثل آمال الشعب، لكن عليه إدراك أن هناك العديد من الجهات المتربصة التي تحاول استغلال كل ظرف من أجل ضرب الإدارة الذاتية والنيل منها.

هذا وأكد الأهالي خلال مداخلاتهم إن مكونات المنطقة من الكرد والعرب والسريان يد واحدة في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضدهم في الخارج من أجل ضرب الأمن والاستقرار الذي ينعمون به بفضل تضحيات أبنائهم وبناتهم.

وشددوا على أنهم يدركون محاولات الاحتلال التركي في القضاء على كل مشروع ديمقراطي في المنطقة.

(رر/س ر)

ANHA