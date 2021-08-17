أهالي تربه سبية: الصمت الدولي والعربي يعني الموافقة على إبادة شعبنا الإيزيدي

تحت شعار "الصمت الدولي هي الموافقة على إبادة إرادة ايزيدخان" خرج العشرات من أهالي ناحية تربه سبيه بكافة مكوناته في مسيرة منددة بالهجمات التركية على شنكال واستنكروا الصمت الدولي وصمت حكومة بغداد وباشور كردستان .

المتظاهرون اجتمعوا أمام مقر مؤتمر ستار شرق الناحية وجابوا السوق المركزي وهتفوا ضد الاحتلال التركي والصمت الدولي والعربي.

ووقف المتظاهرون في نهاية السوق المركزي وهناك باسم اتحاد المرأة الايزيدية في روج افا القت هدية شمو كلمة اشارت من خلالها الى أن صمت حكومة بغداد وباشور كردستان يدل على تخاذلهما مع الاحتلال التركي والموافقة على إبادة الشعب الايزيدي وطالبت المجتمع الدولي بالخروج عن صمته.

وباسم البيت الايزيدي في ناحية تربه سبيه القى زياد رستم كلمة نوه من خلالها الى أن الاحتلال التركي يستهدف الشعب الكردي من خلال الشعب الايزيدي في شنكال وضرب الاصالة والعراقة والتراث الكردي ووصف صمت حكومة بغداد وباشور "بالخيانة التاريخية للشعب الكردي".

وباسم المجلس الايزيدي في أوربا القى بشير شنكالي كلمة بين من خلالها الى أن اردوغان يحاول وبكافة الطرق إعادة شنكال الى ما كانت عليه من تهميش ولا يريد ان يكون للايزيديين قوة تحميه، والهجمات اليومية على شنكال تؤكد ذلك.

واختتمت المسيرة بالهتافات التي تحي مقاومة وحدات مقاومة شنكال والتي تستنكر الصمت العربي والدولي حيال الهجمات التركية.

(كروبل)

ANHA