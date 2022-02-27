أهالي تربه سبيه يستذكرون شهداء شهري كانون الثاني وشباط

أقام مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم، مراسم استذكار 25 مقاتلاً، استشهدوا خلال شهري كانون الثاني وشباط في أماكن وأوقات مختلفة. وأقيمت المراسم في صالة النادي السياحي شمال الناحية، بمشاركة الأهالي وذوي الشهداء.

مراسم الاستذكار بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم عرض سنفزيون لصور ومقتطفات من حياة الشهداء، بالإضافة إلى عرض تقييمات القائد أوجلان فيما يخص دور الشهداء في بناء الأوطان، بعدها ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، حسن عبيد، كلمة أكد فيها أنهم مستمرون على خطا وأهداف الشهداء حتى تحقيق النصر.

أشار حسن إلى أن بطولات قوات سوريا الديمقراطية وتكاتف شعوب شمال وشرق سوريا التي اختارت المقاومة ضد الهجمات التي تطال المنطقة، وخاصة الهجوم الأخير لمرتزقة داعش على سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة، مبيّناً أن هذه المقاومة كانت رسالة واضحة لكل القوى المتآمرة مفادها "سنستمر بالمقاومة والحفاظ على مكتسبات المنطقة أمام كل الهجمات".

لتنتهي المراسم بقراءة وثائق الشهداء الـ25 من قبل مجلس عوائل الشهداء، أعقبها ترديد الشعارات التي تحيي الشهداء.

(آ)

ANHA