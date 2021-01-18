أهالي تربه سبيه يستذكرون شهداء شهر كانون الثاني

نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه مراسم استذكار لـ11شهيدا من شهداء قوات الدفاع الشعبي و قوات سوريا الديمقراطية و وحدات حماية الشعب والمرأة الذين استشهدوا في تواريخ مختلفة و أماكن متفرقة من الشهر الأول و ذك في صالة السياحي بناحية تربه سبيه.

وعقب إيقاد الشموع، بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء.

ولفت عضو مجلس عوائل الشهداء محمد حاج فرحان إلى أن " الشهداء هم أسمى ما في الوجود لأنهم هم من ضحوا بدمائهم و أرواحهم لينعم الشعب في شمال وشرق سوريا بالأمن و السلام".

وأضاف" الشهداء هم مشاعل نور تنير طريق الحرية"، مجدداً العهد بمواصلة النضال وتحرير الأراضي السورية.

بعدها قرأت وثائق الشهادة وسلمت صور الشهداء إلى ذويهم مع ترديد الشعارات التي تحيي و تمجد الشهداء.

(م ح)

ANHA