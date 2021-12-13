أهالي تربه سبيه يستقبلون مسيرة الشبيبة المتوجهة إلى سيمالكا

توجه مساء اليوم المئات من أهالي ناحية تربه سبيه إلى المدخل الغربي للناحية لاستقبال المسيرة الراجلة لاتحاد الشبيبة الثورية التي حملت شعار "هلموا إلى معركة الحرية " رافعين المشاعل وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا.

وبعد استقبال الشبيبة جابوا الشارع العام ليتوقفوا أمام مبنى بلدية الشعب في جنوب غرب الناحية وهناك تم إشعال الإطارات و مشاعل حاملة اسم القائد عبدالله أوجلان، وبعدها رحبت هدية شمو الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تربه سبيه بالشبيبة الثورية وأشارت إلى أنهم اليوم يقومون بعمل وطني ويسيرون على خطا الشهداء وخروجهم اليوم في هذه المسيرة الراجلة يؤكد مدى ارتباطهم و تعلقهم بدماء شهدائهم و تضحياتهم. فيما تمنت لهم المزيد من التوفيق في نضالهم .

فيما أوضحت زلال جكر الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM أن الكريلا يستمدون قوتهم من استمرار نضال الشبيبة والشبيبة يستمدون قوتهم من تضحيات الكريلا ضد الاحتلال التركي وأن الشبيبة هم أساس بناء الأوطان وعليهم رص صفوفهم والمزيد من النضال لتحرير القائد عبدالله أوجلان من سجون الدولة التركية .

فيما بينت أن إصرار الشبيبة في شمال وشرق سوريا ونضالهم واليوم توجهم صوب معبر سيمالكا الحدودي للمطالبة بتسليم جثامين شهدائهم الكريلا هو أكبر تصدٍّ للدولة التركية والحزب الديمقراطي المتواطئ معها.

بعدها تم عرض سنفزيون عن قوات الكريلا ليتم بعدها عقد حلقات الدبكة .

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ANHA