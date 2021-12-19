أهالي تربه سبيه يشيّعون جثمان الشهيد شرفان شدادة إلى مثواه الأخير

وتوجه المئات من أهالي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو, اليوم, إلى مزار السريان الواقع شمال الناحية، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الشهيد, أفرام صومي الاسم الحركي, شرفان شدادة المقاتل في صفوف وحدات حماية الشعب الذي استشهد أثناء تأديته لواجبه في الحسكة بتاريخ الـ 9 من كانون الأول الجاري.

وبدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في الناحية، من قبل عبدي خلف، الذي ثمّن فيها التضحيات الكبيرة التي يبذلها مقاتلو ومقاتلات وحدات حماية الشعب والمرأة في سبيل حماية مكتسبات الشعب.

وبدوره بيّن القيادي في قوات حماية الشعب، حقي باهوز، "أن الوفاء لدماء الشهداء ظهر في شخصية الشهيد شرفان الذي حمل سلاح أخيه الشهيد؛ ليدافع عن شمال وشرق سوريا".

ومن جهته عاهد والد الشهيد قاسم صومي، بالسير على خطا الشهداء حتى إفشال جميع المؤامرات التي تحاول النيل من إرادة شعوب المنطقة.

بعد ذلك قرئت وثيقة الشهادة وسُلمت لذوي الشهيد شرفان، ووري جثمانه الثرى في مزار السريان وسط تعالي الشعارات التي تمجد الشهداء.

(كروب/آ)

ANHA