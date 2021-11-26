أهالي تربه سبيه يشيّعون جثمان الشهيد سعيد الغيراوي إلى مثواه الأخير

وكان المقاتل سعيد الغيراوي, الاسم الحركي, علاء تربه سبيه قد استشهد بتاريخ الـ22 من تشرين الثاني الجاري أثناء تأديته مهامه العسكرية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء بناحية تربه سبيه, محمد زكي, كلمة استهلها بتقديم العزاء لذوي الشهيد علاء وتمنى لهم الصبر والسلوان.

وأضاف: "هنا في مزار القديسين نستذكر جميع شهداء الحرية وننحني إجلالاً أمام تضحياتهم في سبيل وحدة وحرية الشعوب، ونحن مدينون لهم"

بدروه جدّد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية, محمد زيدان, العهد على مواصلة درب الشهداء والتضحية والاستمرار في المقاومة حتى الوصول إلى الأهداف التي استشهدوا من أجلها.

وبعد انتهاء الكلمات، قرئت وثيقة الشهيد علاء، وسلّمت لذويه وسط زغاريد الأمهات وترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي مقاومتهم, ليوارى بعدها جثمانه الثرى في مزار الشهيد دلشير.

(ف)

ANHA