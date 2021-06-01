أهالي تربه سبيه يشيّعون جثمان الشهيد عبدالله الرجب

وارتقى الشهيد عبدالله رجب إلى مرتبة الشهادة في الـ 24 من شهر أيار المنصرم، أثناء تأديته مهامه العسكرية في ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة.

وبدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه، محمد زكي إبراهيم، كلمة رحب فيها بكافة الحضور، وأشار إلى أن مشاركتهم في تشييع الشهيد تؤكد مدى ارتباط الأهالي بنهج شهدائهم الذين ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل تحقيق الحرية والعيش الكريم.

محمد زكي أكد أن ما يملكونه اليوم من مكتسبات هي نتاج تضحيات هؤلاء الشهداء الذين حملوا على عاتقهم حماية الوطن وانتهجوا فكر القائد عبدالله أوجلان محققين بذلك أخوة الشعوب.

وبدوره، ألقى عم الشهيد نوري الرجب كلمة أعرب فيها عن فخرهم بانضمامهم إلى مجلس عوائل الشهداء، وأن المكون العربي يجدد عهده مع الشهداء بالسير على خطاهم والوقوف في وجه الفتن التي تحاول بعض الجهات خلقها بين مكونات شمال وشرق سوريا.

واختمت المراسم بتسليم وثيقة الشهيد إلى ذويه عقب قراءتها من قبل مجلس عوائل الشهداء، ليوارى عقبها جثمانه الثرى.

(آ د)

ANHA