أهالي تربه سبيه خلال مظاهرة يتعهدون بتصعيد النضال لمواجهة الاحتلال

تنديداً بهجمات الاحتلال التركي وجرائمه، خرجت مكونات ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو في مظاهرة، أكدوا خلالها استمرارهم في النضال والمقاومة لصد هجمات الاحتلال التركي التي تستهدف وحدة الشعوب.

المظاهرة بدأت من أمام مركز مؤتمر ستار الواقع شرق الناحية، لتجوب السوق المركزي، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية.

رفع الأهالي صور القائد أوجلان، ويافطات كتب عليها "يجب إغلاق سماء شمال وشرق سوريا"، "لا للصمت الدولي تجاه ما ترتكبه الفاشية التركية من إبادة بحق الشعب الكردي"، بالإضافة إلى صور الأطفال الذين استشهدوا خلال قصف دولة الاحتلال التركي وهمم مكمموا الأفواه في إشارة الى الصمت الدولي إزاء الجرائم التركية.

وتوقف المتظاهرون في نهاية السوق المركزي، وهناك ألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي، فصيح حسين، كلمة أشار من خلالها أن الاحتلال التركي ومنذ انطلاق ثورة 19 تموز يهدف للنيل من المشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا ووحدة الشعوب، مستخدماً شتى أنواع الأسلحة غير آبهاً بتجاوز القوانين الدولية والقيم الأخلاقية والإنسانية.

وطالب فصيح حسين، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والتحالف الدولي بفرض حظر طيران على شمال وشرق سوريا لمنع ارتكاب تركيا الجرائم بحق أهالي المنطقة، وأكد "أن تقاعس المجتمع الدولي يدفع تركيا للاستمرار في سياستها المعادية شعوب المنطقة".

في ختام حديثه عاهد الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي فصيح حسين، بتصعيد النضال والمقاومة للحفاظ على مكتسبات الثورة التي قدموا في سبيلها آلاف الشهداء.

(كروب/ آ)

ANHA